قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة .
جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" على حسابه في تويتر بعنوان "اعتتدال خريفي مُسيطِر"، قال فيها: "بعون الله بدأ الاعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة.. وطبيعي جدًا أن يُصحب بارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات، مع نشاط للرياح السطحية.. والعلم لله."
"كراني": اعتدال خريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة
بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة
قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة .
جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" على حسابه في تويتر بعنوان "اعتتدال خريفي مُسيطِر"، قال فيها: "بعون الله بدأ الاعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة.. وطبيعي جدًا أن يُصحب بارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات، مع نشاط للرياح السطحية.. والعلم لله."
قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة .
"كراني": اعتدال خريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة
بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة
قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة .
جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" على حسابه في تويتر بعنوان "اعتتدال خريفي مُسيطِر"، قال فيها: "بعون الله بدأ الاعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة.. وطبيعي جدًا أن يُصحب بارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات، مع نشاط للرياح السطحية.. والعلم لله."