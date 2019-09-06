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"كراني": اعتدال خريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة

بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة

قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة .
جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" على حسابه في تويتر بعنوان "اعتتدال خريفي مُسيطِر"، قال فيها: "بعون الله بدأ الاعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة.. وطبيعي جدًا أن يُصحب بارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات، مع نشاط للرياح السطحية.. والعلم لله."

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني": اعتدال خريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة
سبق

قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة .
جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" على حسابه في تويتر بعنوان "اعتتدال خريفي مُسيطِر"، قال فيها: "بعون الله بدأ الاعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة.. وطبيعي جدًا أن يُصحب بارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات، مع نشاط للرياح السطحية.. والعلم لله."

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
02:57 PM

"كراني": اعتدال خريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة

بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,980

قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة .
جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" على حسابه في تويتر بعنوان "اعتتدال خريفي مُسيطِر"، قال فيها: "بعون الله بدأ الاعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة.. وطبيعي جدًا أن يُصحب بارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات، مع نشاط للرياح السطحية.. والعلم لله."

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