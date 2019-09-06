قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة . جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" على حسابه في تويتر بعنوان "اعتتدال خريفي مُسيطِر"، قال فيها: "بعون الله بدأ الاعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة.. وطبيعي جدًا أن يُصحب بارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات، مع نشاط للرياح السطحية.. والعلم لله."

"كراني": اعتدال خريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-06 قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة .

جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" على حسابه في تويتر بعنوان "اعتتدال خريفي مُسيطِر"، قال فيها: "بعون الله بدأ الاعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة.. وطبيعي جدًا أن يُصحب بارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات، مع نشاط للرياح السطحية.. والعلم لله."

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 02:57 PM

"كراني": اعتدال خريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة





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قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة .

جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" على حسابه في تويتر بعنوان "اعتتدال خريفي مُسيطِر"، قال فيها: "بعون الله بدأ الاعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة.. وطبيعي جدًا أن يُصحب بارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات، مع نشاط للرياح السطحية.. والعلم لله."