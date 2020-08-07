شاهد.. جولة رسمية تتفقد الانهيار الصخري بطرق العارضة.. و"المدني" يحذّر

نفّذها وكيل المحافظة ووجه بتضافر الجهـود بين الجهـات الخدمية والمواطنين

تفقّد وكيل محافظة العارضة يحيى حكمي، اليوم، سير العمل في الطرق الجبلية؛ وذلك بعد الانهيارت الصخرية بسبب الأمطار التي تعرضت لها المنطقة والتي لا تزال مستمرة، ووجه بتضافر الجهود بين الجهات الخدمية والمواطنين.

وكان "الحكمي" قد ترأس الأسبوع الماضي اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة، ودعا جميع الجهات المعنية لرفع درجة التأهب تزامنًا مع الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها المنطقة.

من جه أخرى، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الجمعة وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45كم/س مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكد "الغامدي"، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.