تفجيرات جلال آباد.. قتيل في استهداف قافلة لـ"طالبان"

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 مدنيين

قُتل مسلح من حركة طالبان على الأقل، وأصيب سبعة آخرون، اليوم "السبت" في انفجار بولاية ننكرهار شرق أفغانستان، استهدف قافلة تابعة لحركة طالبان.

وذكر المتحدث باسم "طالبان" في ولاية ننكرهار، أن الانفجار وقع في مدينة جلال آباد، عاصمة ننكرهار؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

من جهته بيّن مصدر في مستشفى ننكرهار، أن الجرحى السبعة بينهم أربعة مدنيين.

من ناحيتهم ذكر شهود عيان أن الانفجار ناجم عن قنبلة كانت مخبأة بجانب الطريق، وانفجرت عندما مرت قافلة من مقاتلي طالبان من المنطقة.

وتبنّى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن سلسلة تفجيرات استهدفت "طالبان" خلال الشهر الجاري.