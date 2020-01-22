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"الفيصل" يستقبل "العميد زابن" وشقيقه ويتسلم نسخة من رسالة الدكتوراه

موضوعها دراسة مقارنة عن مكافحة الإرهاب في السعودية والقانون الدولي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمكة المكرمة الشيخ عبدالمحسن بن عمر بن زابن، وشقيقه العميد ركن الدكتور زابن عمر بن زابن، بمناسبة حصول الأخير على الدكتوراه من الجامعة العالمية الإسلامية في ماليزيا بعنوان "مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية والقانون الدولي.. دراسة مقارنة".

وعبَّر الدكتور المرزوقي عن بالغ الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل، وقال إن الأمير خالد خير من يقدر طلبة العلم. فيما قدم "المرزوقي" نسخة من رسالة الدكتوراه لأمير مكة المكرمة.

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"الفيصل" يستقبل "العميد زابن" وشقيقه ويتسلم نسخة من رسالة الدكتوراه
سبق

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمكة المكرمة الشيخ عبدالمحسن بن عمر بن زابن، وشقيقه العميد ركن الدكتور زابن عمر بن زابن، بمناسبة حصول الأخير على الدكتوراه من الجامعة العالمية الإسلامية في ماليزيا بعنوان "مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية والقانون الدولي.. دراسة مقارنة".

وعبَّر الدكتور المرزوقي عن بالغ الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل، وقال إن الأمير خالد خير من يقدر طلبة العلم. فيما قدم "المرزوقي" نسخة من رسالة الدكتوراه لأمير مكة المكرمة.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
10:47 PM

"الفيصل" يستقبل "العميد زابن" وشقيقه ويتسلم نسخة من رسالة الدكتوراه

موضوعها دراسة مقارنة عن مكافحة الإرهاب في السعودية والقانون الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمكة المكرمة الشيخ عبدالمحسن بن عمر بن زابن، وشقيقه العميد ركن الدكتور زابن عمر بن زابن، بمناسبة حصول الأخير على الدكتوراه من الجامعة العالمية الإسلامية في ماليزيا بعنوان "مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية والقانون الدولي.. دراسة مقارنة".

وعبَّر الدكتور المرزوقي عن بالغ الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل، وقال إن الأمير خالد خير من يقدر طلبة العلم. فيما قدم "المرزوقي" نسخة من رسالة الدكتوراه لأمير مكة المكرمة.

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