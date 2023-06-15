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"عسير المركزي" يجري أكثر من ١٠٠٠ عملية جراحية خلال جائحة كورونا

تنوعت ما بين حالات طارئة وإصابات وكسور وحالات استئصال أورام

أجرى مستشفى عسير المركزي أكثر من ١٠٠٠ عملية جراحية منذ بدء جائحة كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

وأوضحت صحة عسير أن تلك العمليات تنوعت ما بين حالات طارئة وإصابات وكسور وحالات استئصال أورام، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضافت أنه تم توزيع الكوادر الطبية في قسم العمليات على مدار اليوم مما كان له الأثر في تقليل وقت الانتظار في العمليات من دخول المريض لقسم الطوارئ.

إلى هذا، تواصل صحة عسير تقديم الخدمات الطبية والجراحية الضرورية في المنشآت الصحية التابعة لها مع الالتزام بكافة الاشتراطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد - كوفيد١٩-، إضافة إلى استمرار تقديم العديد من الخدمات الطبية عن بعد ضمن المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذه الجائحة.

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"عسير المركزي" يجري أكثر من ١٠٠٠ عملية جراحية خلال جائحة كورونا
سبق

أجرى مستشفى عسير المركزي أكثر من ١٠٠٠ عملية جراحية منذ بدء جائحة كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

وأوضحت صحة عسير أن تلك العمليات تنوعت ما بين حالات طارئة وإصابات وكسور وحالات استئصال أورام، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضافت أنه تم توزيع الكوادر الطبية في قسم العمليات على مدار اليوم مما كان له الأثر في تقليل وقت الانتظار في العمليات من دخول المريض لقسم الطوارئ.

إلى هذا، تواصل صحة عسير تقديم الخدمات الطبية والجراحية الضرورية في المنشآت الصحية التابعة لها مع الالتزام بكافة الاشتراطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد - كوفيد١٩-، إضافة إلى استمرار تقديم العديد من الخدمات الطبية عن بعد ضمن المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذه الجائحة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
07:53 PM

"عسير المركزي" يجري أكثر من ١٠٠٠ عملية جراحية خلال جائحة كورونا

تنوعت ما بين حالات طارئة وإصابات وكسور وحالات استئصال أورام

A A A
بندر آل عوض - عسير
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أجرى مستشفى عسير المركزي أكثر من ١٠٠٠ عملية جراحية منذ بدء جائحة كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

وأوضحت صحة عسير أن تلك العمليات تنوعت ما بين حالات طارئة وإصابات وكسور وحالات استئصال أورام، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضافت أنه تم توزيع الكوادر الطبية في قسم العمليات على مدار اليوم مما كان له الأثر في تقليل وقت الانتظار في العمليات من دخول المريض لقسم الطوارئ.

إلى هذا، تواصل صحة عسير تقديم الخدمات الطبية والجراحية الضرورية في المنشآت الصحية التابعة لها مع الالتزام بكافة الاشتراطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد - كوفيد١٩-، إضافة إلى استمرار تقديم العديد من الخدمات الطبية عن بعد ضمن المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذه الجائحة.

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