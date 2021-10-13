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"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021

يتجاوز الطلب العالمي على الخام حاجز 100 مليون برميل يوميًا في 2022

خفضت "أوبك" تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط عن إجمالي العام الجاري، رغم توقعاتها بأن يسجل مستويات نمو قوية في الربع الأخير، فيما تتوقع تجاوز الطلب العالمي على الخام حاجز 100 مليون برميل يوميًا في 2022.

ووفقًا للتقرير الصادر الأربعاء، تتوقع "أوبك" نمو الطلب العالمي على الخام بمقدار 5.8 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، وهو مستوى أقل من التقديرات السابقة عند 5.96 مليون برميل يوميًا.

فيما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2022 عند 4.2 مليون برميل يوميًا، وسط تقديرات بأن يصل إلى 100.8 مليون برميل يوميًا.

وأشار التقرير إلى أن الطلب من المتوقع أن يتلقى دعمًا من الزخم الاقتصادي في الدول المستهلكة، إلى جانب توقعات بإدارة أفضل لجائحة "كورونا".

كما شدد على أن الطلب العالمي على الخام سيسجل مستويات قوية في الربع الرابع بدعم من الزيادة الموسمية في مستويات الطلب على البتروكيماويات ووقود التدفئة.

وتتوقع "أوبك" نمو المعروض من خارجها في العام الجاري بنحو 0.7 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى أقل من تقديرات الشهر الماضي بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021
سبق

خفضت "أوبك" تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط عن إجمالي العام الجاري، رغم توقعاتها بأن يسجل مستويات نمو قوية في الربع الأخير، فيما تتوقع تجاوز الطلب العالمي على الخام حاجز 100 مليون برميل يوميًا في 2022.

ووفقًا للتقرير الصادر الأربعاء، تتوقع "أوبك" نمو الطلب العالمي على الخام بمقدار 5.8 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، وهو مستوى أقل من التقديرات السابقة عند 5.96 مليون برميل يوميًا.

فيما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2022 عند 4.2 مليون برميل يوميًا، وسط تقديرات بأن يصل إلى 100.8 مليون برميل يوميًا.

وأشار التقرير إلى أن الطلب من المتوقع أن يتلقى دعمًا من الزخم الاقتصادي في الدول المستهلكة، إلى جانب توقعات بإدارة أفضل لجائحة "كورونا".

كما شدد على أن الطلب العالمي على الخام سيسجل مستويات قوية في الربع الرابع بدعم من الزيادة الموسمية في مستويات الطلب على البتروكيماويات ووقود التدفئة.

وتتوقع "أوبك" نمو المعروض من خارجها في العام الجاري بنحو 0.7 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى أقل من تقديرات الشهر الماضي بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًا.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
02:59 PM

"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021

يتجاوز الطلب العالمي على الخام حاجز 100 مليون برميل يوميًا في 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خفضت "أوبك" تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط عن إجمالي العام الجاري، رغم توقعاتها بأن يسجل مستويات نمو قوية في الربع الأخير، فيما تتوقع تجاوز الطلب العالمي على الخام حاجز 100 مليون برميل يوميًا في 2022.

ووفقًا للتقرير الصادر الأربعاء، تتوقع "أوبك" نمو الطلب العالمي على الخام بمقدار 5.8 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، وهو مستوى أقل من التقديرات السابقة عند 5.96 مليون برميل يوميًا.

فيما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2022 عند 4.2 مليون برميل يوميًا، وسط تقديرات بأن يصل إلى 100.8 مليون برميل يوميًا.

وأشار التقرير إلى أن الطلب من المتوقع أن يتلقى دعمًا من الزخم الاقتصادي في الدول المستهلكة، إلى جانب توقعات بإدارة أفضل لجائحة "كورونا".

كما شدد على أن الطلب العالمي على الخام سيسجل مستويات قوية في الربع الرابع بدعم من الزيادة الموسمية في مستويات الطلب على البتروكيماويات ووقود التدفئة.

وتتوقع "أوبك" نمو المعروض من خارجها في العام الجاري بنحو 0.7 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى أقل من تقديرات الشهر الماضي بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًا.

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