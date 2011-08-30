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فرنسا تحقق مع ضابط كبير .. ماذا ارتكب؟

يعمل مع "الناتو" في إيطاليا

كشفت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم (الأحد)، أن ضابطًا كبيرًا يخضع للتحقيق للاشتباه في خرقه للأمن.

وقالت "بارلي" للإذاعة: "إن ضابطًا كبيرًا يخضع للتحقيق بشأن خرق أمني"، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وفي السياق نفسه، أشارت إذاعة "أوروبا 1"، أن ثمة اشتباهًا بأن ضابطًا يعمل مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في إيطاليا، أرسل وثائق حساسة إلى المخابرات الروسية.

فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تحقق مع ضابط كبير .. ماذا ارتكب؟
سبق

كشفت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم (الأحد)، أن ضابطًا كبيرًا يخضع للتحقيق للاشتباه في خرقه للأمن.

وقالت "بارلي" للإذاعة: "إن ضابطًا كبيرًا يخضع للتحقيق بشأن خرق أمني"، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وفي السياق نفسه، أشارت إذاعة "أوروبا 1"، أن ثمة اشتباهًا بأن ضابطًا يعمل مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في إيطاليا، أرسل وثائق حساسة إلى المخابرات الروسية.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
03:01 PM

فرنسا تحقق مع ضابط كبير .. ماذا ارتكب؟

يعمل مع "الناتو" في إيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,353

كشفت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم (الأحد)، أن ضابطًا كبيرًا يخضع للتحقيق للاشتباه في خرقه للأمن.

وقالت "بارلي" للإذاعة: "إن ضابطًا كبيرًا يخضع للتحقيق بشأن خرق أمني"، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وفي السياق نفسه، أشارت إذاعة "أوروبا 1"، أن ثمة اشتباهًا بأن ضابطًا يعمل مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في إيطاليا، أرسل وثائق حساسة إلى المخابرات الروسية.

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