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البرازيل.. وفيات كورونا تتخطى بريطانيا وتصبح الثانية عالميًّا

حصيلة الضحايا 41828 حالة جراء وباء فيروس

سجلت البرازيل 41828 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا، لتتخطى بريطانيا وتصبح ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم؛ وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عدد الوفيات 909 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 828 ألفًا.

وسمحت السلطات للمحلات والمراكز التجارية بفتح أبوابها لمدة أربع ساعات يوميًّا في مدينة ساو باولو، بؤرة تفشّي الفيروس في البرازيل.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل.. وفيات كورونا تتخطى بريطانيا وتصبح الثانية عالميًّا
سبق

سجلت البرازيل 41828 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا، لتتخطى بريطانيا وتصبح ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم؛ وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عدد الوفيات 909 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 828 ألفًا.

وسمحت السلطات للمحلات والمراكز التجارية بفتح أبوابها لمدة أربع ساعات يوميًّا في مدينة ساو باولو، بؤرة تفشّي الفيروس في البرازيل.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
10:12 AM

البرازيل.. وفيات كورونا تتخطى بريطانيا وتصبح الثانية عالميًّا

حصيلة الضحايا 41828 حالة جراء وباء فيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل 41828 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا، لتتخطى بريطانيا وتصبح ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم؛ وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عدد الوفيات 909 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 828 ألفًا.

وسمحت السلطات للمحلات والمراكز التجارية بفتح أبوابها لمدة أربع ساعات يوميًّا في مدينة ساو باولو، بؤرة تفشّي الفيروس في البرازيل.

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