النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كامالا هاريس: أنا والرئيس بايدن جاهزان للسيطرة على كورونا في الولايات المتحدة

أكدت على إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة #كامالا_هاريس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنها والرئيس المنتخب جو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
كامالا هاريس: أنا والرئيس بايدن جاهزان للسيطرة على كورونا في الولايات المتحدة
سبق

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة #كامالا_هاريس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنها والرئيس المنتخب جو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
06:42 PM

كامالا هاريس: أنا والرئيس بايدن جاهزان للسيطرة على كورونا في الولايات المتحدة

أكدت على إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
2,699

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة #كامالا_هاريس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنها والرئيس المنتخب جو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,664
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,107
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,147

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة