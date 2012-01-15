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"الفضلي" يزور مشروعات البيئة والمياه والزراعة في نجران

تَفَقَّد أعمال مركز أبحاث البستنة بالمنطقة

تَفَقَّد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والوفد المرافق له، اليوم السبت، عددًا من مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة نجران؛ للاطلاع على سير خدمات المنظومة لمستفيديها.. شملت الجولةُ وقوف الوزير "الفضلي" على أعمال مركز أبحاث البستنة بمنطقة نجران.

واطلع على المنجزات التي حققها، واستمع إلى عرض عن تجارب المركز حتى الآن، كما وقف على الأرض المخصصة للاستثمار في مجال زراعة الليمون بالمنطقة.

وزار الوزير والوفد المرافق: محطة إكثار البذور والتقاوي والشتلات، ومشروع الخزان العالي للمياه، والسد الجوفي، وحقل البار ومحطة التنقية والخط الناقل لمياه الصرف الصحي بوادي نجران، واطلع على الخدمات التي تقدّمها لأهالي المنطقة.

وفي ختام جولته، الْتقى الوزير "الفضلي" بالمواطنين في مقر فرع الوزارة؛ حيث استمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم.

كما جرى -خلال اللقاء- الاستماعُ إلى الملاحظات حول الخدمات المقدمة، إضافة إلى نقاش بعض القضايا المتعلقة بالأعمال التي تشرف عليها الوزارة؛ مؤكدًا في نهاية الجولة حرص القيادة على بذل كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم استراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

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"الفضلي" يزور مشروعات البيئة والمياه والزراعة في نجران
سبق

تَفَقَّد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والوفد المرافق له، اليوم السبت، عددًا من مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة نجران؛ للاطلاع على سير خدمات المنظومة لمستفيديها.. شملت الجولةُ وقوف الوزير "الفضلي" على أعمال مركز أبحاث البستنة بمنطقة نجران.

واطلع على المنجزات التي حققها، واستمع إلى عرض عن تجارب المركز حتى الآن، كما وقف على الأرض المخصصة للاستثمار في مجال زراعة الليمون بالمنطقة.

وزار الوزير والوفد المرافق: محطة إكثار البذور والتقاوي والشتلات، ومشروع الخزان العالي للمياه، والسد الجوفي، وحقل البار ومحطة التنقية والخط الناقل لمياه الصرف الصحي بوادي نجران، واطلع على الخدمات التي تقدّمها لأهالي المنطقة.

وفي ختام جولته، الْتقى الوزير "الفضلي" بالمواطنين في مقر فرع الوزارة؛ حيث استمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم.

كما جرى -خلال اللقاء- الاستماعُ إلى الملاحظات حول الخدمات المقدمة، إضافة إلى نقاش بعض القضايا المتعلقة بالأعمال التي تشرف عليها الوزارة؛ مؤكدًا في نهاية الجولة حرص القيادة على بذل كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم استراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
06:13 PM

"الفضلي" يزور مشروعات البيئة والمياه والزراعة في نجران

تَفَقَّد أعمال مركز أبحاث البستنة بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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تَفَقَّد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والوفد المرافق له، اليوم السبت، عددًا من مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة نجران؛ للاطلاع على سير خدمات المنظومة لمستفيديها.. شملت الجولةُ وقوف الوزير "الفضلي" على أعمال مركز أبحاث البستنة بمنطقة نجران.

واطلع على المنجزات التي حققها، واستمع إلى عرض عن تجارب المركز حتى الآن، كما وقف على الأرض المخصصة للاستثمار في مجال زراعة الليمون بالمنطقة.

وزار الوزير والوفد المرافق: محطة إكثار البذور والتقاوي والشتلات، ومشروع الخزان العالي للمياه، والسد الجوفي، وحقل البار ومحطة التنقية والخط الناقل لمياه الصرف الصحي بوادي نجران، واطلع على الخدمات التي تقدّمها لأهالي المنطقة.

وفي ختام جولته، الْتقى الوزير "الفضلي" بالمواطنين في مقر فرع الوزارة؛ حيث استمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم.

كما جرى -خلال اللقاء- الاستماعُ إلى الملاحظات حول الخدمات المقدمة، إضافة إلى نقاش بعض القضايا المتعلقة بالأعمال التي تشرف عليها الوزارة؛ مؤكدًا في نهاية الجولة حرص القيادة على بذل كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم استراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

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