"قوى الحرية والتغيير" تدعو إلى عصيان مدني شامل في السودان

طالبت بإطلاق سراح المعتقلين وتنحي أعضاء المجلس العسكري

دعت "قوى الحرية والتغيير" اليوم (الاثنين) إلى عصيان مدني شامل في كل مرافق الدولة السودانية وجميع أنحاء البلاد؛ عقب سيطرة الجيش على السلطة وحل مجلسي الوزراء والسيادة.

وقال التحالف في بيان عبر صفحته في "فيسبوك": "إننا في قوى الحرية والتغيير، نرفض الانقلاب جملةً وتفصيلاً، وندعو جماهير الشعب للخروج إلى الشوارع، حفاظاً على ثورتهم والاستمرار على ديدن السلمية الذي كان عنوانها منذ انطلاقتها في 18 ديسمبر 2018".

وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وتنحي كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وتسليم السلطة للحكومة المدنية.