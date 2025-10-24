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ميدالية فضية لـ"أخضر القوات المسلحة" لألعاب القوى

في دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين

حقق عداء المنتخب السعودي للقوات المسلحة "الجندي" مازن بن ياسين الموتان؛ الميدالية الفضية لسباق 400 متر في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة التي تستضيفها مدينة ووهان الصينية, وتأهل العداءان "الجندي" فهاد بن محمد السبيعي، و"الجندي" عبدالعزيز بن ربيع الجدعاني؛ إلى المرحلة الثانية لسباق 100 متر، بينما تأهل "الجندي أول" علي بن أحمد العمري إلى نهائي سباق 3000 متر موانع.

واحتل منتخب كرة الطاولة للفرق المركز الرابع عالمياً، بعد أن نجح في التأهل إلى الأدوار النهائية من المنافسات, فيما انطلقت المنافسات لفئة الفردي بمشاركة عدد كبير من أبرز لاعبي العالم.

كما تأهل الرقيب أول حسين غويلي الحربي إلى نهائي مسابقة البندقية 300 متر "بطيء" بمجموع 574 نقطة, في المنافسات التي انطلقت اليوم لرماية البندقية "السريع والبطيء"، بالتزامن مع منافسات رماية المسدس, فيما اختتم منتخب القوات المسلحة للدراجات مشاركته في الدورة بنتائج إيجابية خلال المنافسات.

المنتخب السعودي للقوات المسلحة دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة الصين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ميدالية فضية لـ"أخضر القوات المسلحة" لألعاب القوى
سبق

حقق عداء المنتخب السعودي للقوات المسلحة "الجندي" مازن بن ياسين الموتان؛ الميدالية الفضية لسباق 400 متر في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة التي تستضيفها مدينة ووهان الصينية, وتأهل العداءان "الجندي" فهاد بن محمد السبيعي، و"الجندي" عبدالعزيز بن ربيع الجدعاني؛ إلى المرحلة الثانية لسباق 100 متر، بينما تأهل "الجندي أول" علي بن أحمد العمري إلى نهائي سباق 3000 متر موانع.

واحتل منتخب كرة الطاولة للفرق المركز الرابع عالمياً، بعد أن نجح في التأهل إلى الأدوار النهائية من المنافسات, فيما انطلقت المنافسات لفئة الفردي بمشاركة عدد كبير من أبرز لاعبي العالم.

كما تأهل الرقيب أول حسين غويلي الحربي إلى نهائي مسابقة البندقية 300 متر "بطيء" بمجموع 574 نقطة, في المنافسات التي انطلقت اليوم لرماية البندقية "السريع والبطيء"، بالتزامن مع منافسات رماية المسدس, فيما اختتم منتخب القوات المسلحة للدراجات مشاركته في الدورة بنتائج إيجابية خلال المنافسات.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
07:04 PM

ميدالية فضية لـ"أخضر القوات المسلحة" لألعاب القوى

في دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق عداء المنتخب السعودي للقوات المسلحة "الجندي" مازن بن ياسين الموتان؛ الميدالية الفضية لسباق 400 متر في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة التي تستضيفها مدينة ووهان الصينية, وتأهل العداءان "الجندي" فهاد بن محمد السبيعي، و"الجندي" عبدالعزيز بن ربيع الجدعاني؛ إلى المرحلة الثانية لسباق 100 متر، بينما تأهل "الجندي أول" علي بن أحمد العمري إلى نهائي سباق 3000 متر موانع.

واحتل منتخب كرة الطاولة للفرق المركز الرابع عالمياً، بعد أن نجح في التأهل إلى الأدوار النهائية من المنافسات, فيما انطلقت المنافسات لفئة الفردي بمشاركة عدد كبير من أبرز لاعبي العالم.

كما تأهل الرقيب أول حسين غويلي الحربي إلى نهائي مسابقة البندقية 300 متر "بطيء" بمجموع 574 نقطة, في المنافسات التي انطلقت اليوم لرماية البندقية "السريع والبطيء"، بالتزامن مع منافسات رماية المسدس, فيما اختتم منتخب القوات المسلحة للدراجات مشاركته في الدورة بنتائج إيجابية خلال المنافسات.

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