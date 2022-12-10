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نائب الرئيس اليمني يؤكد خلال لقائه وزيرًا بريطانيًا حرص بلاده على السلام

أكد انقلاب ميليشيا الحوثي على كل التوافقات المحلية

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، حرص حكومة بلاده على السلام.

وفي لقاء جمعهما على هامش قمة الأمن الإقليمي "13" بالمنامة، جدد المسؤول اليمني حرص الشرعية بقيادة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى انقلاب ميليشيا الحوثي على كل التوافقات المحلية المؤيدة إقليميًا ودوليًا وانتهاكاته الجسيمة بحق أبناء الشعب اليمني وتهديده للأمن والسلم الدوليين.

وتطرق "محسن" إلى الجهود التي تبذلها الشرعية في استعادة المسار السياسي ومؤسسات الدولة اليمنية وتطبيع الأوضاع وجهودها الحثيثة في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب.

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نائب الرئيس اليمني يؤكد خلال لقائه وزيرًا بريطانيًا حرص بلاده على السلام
سبق

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، حرص حكومة بلاده على السلام.

وفي لقاء جمعهما على هامش قمة الأمن الإقليمي "13" بالمنامة، جدد المسؤول اليمني حرص الشرعية بقيادة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى انقلاب ميليشيا الحوثي على كل التوافقات المحلية المؤيدة إقليميًا ودوليًا وانتهاكاته الجسيمة بحق أبناء الشعب اليمني وتهديده للأمن والسلم الدوليين.

وتطرق "محسن" إلى الجهود التي تبذلها الشرعية في استعادة المسار السياسي ومؤسسات الدولة اليمنية وتطبيع الأوضاع وجهودها الحثيثة في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
08:54 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:00 AM

نائب الرئيس اليمني يؤكد خلال لقائه وزيرًا بريطانيًا حرص بلاده على السلام

أكد انقلاب ميليشيا الحوثي على كل التوافقات المحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، حرص حكومة بلاده على السلام.

وفي لقاء جمعهما على هامش قمة الأمن الإقليمي "13" بالمنامة، جدد المسؤول اليمني حرص الشرعية بقيادة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى انقلاب ميليشيا الحوثي على كل التوافقات المحلية المؤيدة إقليميًا ودوليًا وانتهاكاته الجسيمة بحق أبناء الشعب اليمني وتهديده للأمن والسلم الدوليين.

وتطرق "محسن" إلى الجهود التي تبذلها الشرعية في استعادة المسار السياسي ومؤسسات الدولة اليمنية وتطبيع الأوضاع وجهودها الحثيثة في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب.

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