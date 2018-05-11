شاهد.. رصد ميداني لتكاتف الجهود الأمنية والصحية للحد من كورونا بشقراء

الشرطة أشادت بانضباط الأهالي وحذرت من الشائعات ومخالفة التعليمات

في صورة تعكس المحافظة المثالية في تطبيق الأنظمة واتباع التعليمات، وتبرز التكاتف بين الأهالي وجميع القطاعات، تواصل محافظة شقراء الالتزام بالإجراءات الاحترازية في منع انتشار فيروس كورونا من خلال الانضباط في جميع النواحي الأمنية والصحية والوقائية.

رصدت "سبق" الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية التي تكاتف الأهالي والجهات الأمنية والصحية والخدمية على تطبيقها للحد من انتشار كورونا.

ومع كل مساء ووسط وجود أمني مكثف تخلو شوارع وميادين محافظة شقراء ومراكزها وقراها من المركبات والمارة؛ وذلك تطبيقًا للأمر السامي الكريم الصادر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويوجد رجال الدوريات الأمنية ورجال الشرطة والمرور في مداخل المحافظة وشوارعها الرئيسة، كما تقوم تلك الجهات بجولات على المحال والميادين للوقوف على تطبيق منع التجول الذي يبدأ من الساعة الخامسة كل يوم وحتى الساعة الـ ٩ صباحًا .

ويشرف مدير شرطة شقراء العقيد عبدالرحمن المطيري ومدير مرور شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، ومدير الدوريات الأمنية النقيب عبدالعزيز الحنتوشي، ومدير المهمات العقيد هذال الرويس، على تطبيق التعليمات وإجراءات منع التجول بمتابعة مستمرة من محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي.

وأشاد العقيد المطيري بانضباط الأهالي وتعاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تكثف جولاتها الرقابية في الشوارع والميادين، إضافة إلى متابعة أي تجمعات في الاستراحات أو المزارع وغيرها.

ولفت المطيري إلى أن شرطة شقراء تستقبل أي ملاحظة أو بلاغ على مدار الـ ٢٤ ساعة على الرقم ٠١١٦٢٢١٩٠٢، مشددًا على البعد عن الشائعات ومحذرًا من تداول الرسائل المغلوطة عبر وسائل التواصل كونها تندرج تحت الجرائم المعلوماتية وتستوجب المساءلة والعقاب.

المسح الميداني

تواصل لجنة المسح الميداني في محافظة شقراء، تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء بالمحافظة والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة، برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وعضوية مستشفى شقراء والشرطة والبلدية ومكتب العمل ووزارة التجارة.

وتهدف اللجنة إلى الوصول للعمال في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.

وتعمل الفرق الميدانية في اللجنة في كل جولة على اكتشاف الحالات المبكرة والوصول إلى الحالات بشكل أسرع، كما تعمل على تعزيز التوعية الصحية، وتحسين مستوى الصحة العامة كقياس درجة الحرارة، والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية، من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة، والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العمالة، والتأكد من معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة للتواصل عند الاشتباه في أي حالة إصابة.

جهود البلدية

أعدت بلدية محافظة شقراء خطة مكثفة منذ وقت مبكر، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من الفيروس، من خلال عمل جولات رقابية منظمة على جميع المحال الغذائية والمطاعم في فترتين صباحية ومسائية.

وشرعت البلدية في تنظيف وغسل الحاويات، وتنظيف وتعقيم الشوارع والأماكن الحيوية والصرّافات وفق المعايير المطبقة، كما قامت بتنظيم التسوّق في محال السوبرماركت الكبيرة من خلال وضع لواصق أرضية متباعدة؛ ليقف عليها كل متسوّق حتى يصل للبائع في كاونترات البيع.

وواصلت البلدية توزيع المعقمات ومجموعة منشورات توعوية وتثقيفية للتعريف بفيروس كورونا، وسُبل الوقاية منه والحد من انتشاره؛ داعمة ما نشرته بجهودها في مكافحته، وداعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة، والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 940.

ويقوم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بجولات في المحافظة منذ بداية منع التجول أشرف خلالها على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مرافق المحافظة، إذ قام بجولات شملت أسواق الخضار، ونقاط البيع الكبيرة، إذ تفقد أسواق العثيم وأسواق نستو، وأبا بكر وتموينات العويني والعنبري، والتقى المسؤولين فيها واطلع على أهم الإجراءات الاحترازية وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار وفق الأنظمة المتبعة.

وأشاد "البواردي" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس كورونا.