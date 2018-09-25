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طفل كفيف يُعبّر عن مشاعره الوطنية في فيديو عفوي

المقطع اشتمل على نشيد حمل كلمات صادقة مؤثرة

أبى الطفل معاذ إبراهيم الجهني، الذي يعاني من إعاقة بصرية؛ إلا أن يشارك الوطن فرحته في ذكرى اليوم الوطني ٩١، بتصوير مقطع فيديو وبأدوات بسيطة من منزله، وينشد من خلاله بكلمات تلقائية وعفوية ويرسله لمدرسته؛ خاصة أن تعليم المرحلة الابتدائية عن بُعد خلال هذه الفترة.


وغردت المدرسة السعودية الابتدائية بتبوك بالفيديو من حسابها في تويتر، كشكر منها للطالب الجهني، وهو أحد طلابها ضمن برنامج العوق البصري في مدارس الدمج للتربية الخاصة.


وقد بدأ الطالب الجهني بذكر أهم ميزات هذا الوطن، بوجود قبلة الإسلام، ثم اختتم مقطع الفيديو بعبارة مؤثرة فقال: "أنا كفيف لا أرى يا وطني؛ ولكنني أراك يا وطني.. ولكني أراك يا وطني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طفل كفيف يُعبّر عن مشاعره الوطنية في فيديو عفوي
سبق

أبى الطفل معاذ إبراهيم الجهني، الذي يعاني من إعاقة بصرية؛ إلا أن يشارك الوطن فرحته في ذكرى اليوم الوطني ٩١، بتصوير مقطع فيديو وبأدوات بسيطة من منزله، وينشد من خلاله بكلمات تلقائية وعفوية ويرسله لمدرسته؛ خاصة أن تعليم المرحلة الابتدائية عن بُعد خلال هذه الفترة.


وغردت المدرسة السعودية الابتدائية بتبوك بالفيديو من حسابها في تويتر، كشكر منها للطالب الجهني، وهو أحد طلابها ضمن برنامج العوق البصري في مدارس الدمج للتربية الخاصة.


وقد بدأ الطالب الجهني بذكر أهم ميزات هذا الوطن، بوجود قبلة الإسلام، ثم اختتم مقطع الفيديو بعبارة مؤثرة فقال: "أنا كفيف لا أرى يا وطني؛ ولكنني أراك يا وطني.. ولكني أراك يا وطني".

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
04:43 PM

طفل كفيف يُعبّر عن مشاعره الوطنية في فيديو عفوي

المقطع اشتمل على نشيد حمل كلمات صادقة مؤثرة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
1
1,324

أبى الطفل معاذ إبراهيم الجهني، الذي يعاني من إعاقة بصرية؛ إلا أن يشارك الوطن فرحته في ذكرى اليوم الوطني ٩١، بتصوير مقطع فيديو وبأدوات بسيطة من منزله، وينشد من خلاله بكلمات تلقائية وعفوية ويرسله لمدرسته؛ خاصة أن تعليم المرحلة الابتدائية عن بُعد خلال هذه الفترة.


وغردت المدرسة السعودية الابتدائية بتبوك بالفيديو من حسابها في تويتر، كشكر منها للطالب الجهني، وهو أحد طلابها ضمن برنامج العوق البصري في مدارس الدمج للتربية الخاصة.


وقد بدأ الطالب الجهني بذكر أهم ميزات هذا الوطن، بوجود قبلة الإسلام، ثم اختتم مقطع الفيديو بعبارة مؤثرة فقال: "أنا كفيف لا أرى يا وطني؛ ولكنني أراك يا وطني.. ولكني أراك يا وطني".

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