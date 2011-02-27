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الدمام.. دعوة لإنشاء منظمة عربية توثّق تاريخ الخيل العربي

عبر العصور والأزمان ومراحل تطورها بهدف تعزيز مستقبلها

دعت ورشة العمل التعليمية التي أقيمت على هامش مهرجان الشرقية للخيول العربية، أمس الأول الأحد، إلى ضرورة إنشاء منظمة عربية، لتوثيق تاريخ الخيل العربية، ومراحل تطورها عبر العصور والأزمان، فضلاً عن استثمار هذا التاريخ في تعزيز مستقبل الخيل العربية، وفق خطط علمية مدروسة، يتشارك فيها جميع التخصصات ذات العلاقة بالحصان العربي.

ووفرت ورشة العمل معلومات غزيرة عن الخيول العربية الأصيلة، وكيف انتقلت من موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية، إلى دول العالم أجمع، ومع التطرق إلى الأحداث والوثائق والمخطوطات التي تؤرخ للخيول العربية، قبل نحو 3500 سنة قبل الميلاد، وحتى الوقت الحالي.

وحذر الدكتور عبدالعزيز القرشي الباحث في جامعة الإمام محمد بن سعود، من التغني بتاريخ الخيل العربية الأصيلة، دون الإضافة إلى هذا التاريخ، وتعزيز مسيرة الخيول، والمحافظة عليها بأساليب علمية مدروسة.

وقال "القرشي" في محاضرته: "لدينا كتب وتراث قديم تناول الخيول العربية، ودورها الأساسي في الحياة القديمة لدى الإنسان في الجزيرة العربية، ويظهر هذا في الأدب العربي القديم، الذي أجاد في وصف الخيل العربية، ومميزاتها بشكل دقيق وجميل"، مضيفاً: "للأسف الشديد، لن نستفيد من هذا الإرث الحضاري والتاريخ الكبير للخيل العربية، إذا عجزنا عن الإضافة لهذا التاريخ، وأن تكون لنا بصمتنا الخاصة على هذا التاريخ"، محذراً من أن "التفاعل مع تاريخ الخيل، انقطع تماماً اليوم، وأصبحت هناك فجوة بين الماضي بما يحمله من تاريخ عريق، وبين الحاضر، الذي فقد التفاعل اللازم مع الماضي"، مستشهداً على ذلك بـ"عدم وجود دراسة أو مؤلفات حديثة، عن الخيل العربية الأصيلة، تضيف إلى الإرث الحضاري القديم".

ودعا "القرشي" إلى "تأسيس منظمة عربية، تعنى بالخيل العربية الأصيلة، وتحفظ تاريخها الكبير، وتتفاعل مع هذا التاريخ، بأن تنشئ هذه المنظمة أقساماً تضم كل المتخصصين ذوي العلاقة بالخيل، مثل التأريخ والطب البيطري، والفن القديم والجديد، وعلم الحيوان، والتشريح إلخ، على أن تواصل هذه المنظمة عملها في تعزيز مكانة الخيول العربية، وتوثيق كل ما يتعلق بها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدمام.. دعوة لإنشاء منظمة عربية توثّق تاريخ الخيل العربي
سبق

دعت ورشة العمل التعليمية التي أقيمت على هامش مهرجان الشرقية للخيول العربية، أمس الأول الأحد، إلى ضرورة إنشاء منظمة عربية، لتوثيق تاريخ الخيل العربية، ومراحل تطورها عبر العصور والأزمان، فضلاً عن استثمار هذا التاريخ في تعزيز مستقبل الخيل العربية، وفق خطط علمية مدروسة، يتشارك فيها جميع التخصصات ذات العلاقة بالحصان العربي.

ووفرت ورشة العمل معلومات غزيرة عن الخيول العربية الأصيلة، وكيف انتقلت من موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية، إلى دول العالم أجمع، ومع التطرق إلى الأحداث والوثائق والمخطوطات التي تؤرخ للخيول العربية، قبل نحو 3500 سنة قبل الميلاد، وحتى الوقت الحالي.

وحذر الدكتور عبدالعزيز القرشي الباحث في جامعة الإمام محمد بن سعود، من التغني بتاريخ الخيل العربية الأصيلة، دون الإضافة إلى هذا التاريخ، وتعزيز مسيرة الخيول، والمحافظة عليها بأساليب علمية مدروسة.

وقال "القرشي" في محاضرته: "لدينا كتب وتراث قديم تناول الخيول العربية، ودورها الأساسي في الحياة القديمة لدى الإنسان في الجزيرة العربية، ويظهر هذا في الأدب العربي القديم، الذي أجاد في وصف الخيل العربية، ومميزاتها بشكل دقيق وجميل"، مضيفاً: "للأسف الشديد، لن نستفيد من هذا الإرث الحضاري والتاريخ الكبير للخيل العربية، إذا عجزنا عن الإضافة لهذا التاريخ، وأن تكون لنا بصمتنا الخاصة على هذا التاريخ"، محذراً من أن "التفاعل مع تاريخ الخيل، انقطع تماماً اليوم، وأصبحت هناك فجوة بين الماضي بما يحمله من تاريخ عريق، وبين الحاضر، الذي فقد التفاعل اللازم مع الماضي"، مستشهداً على ذلك بـ"عدم وجود دراسة أو مؤلفات حديثة، عن الخيل العربية الأصيلة، تضيف إلى الإرث الحضاري القديم".

ودعا "القرشي" إلى "تأسيس منظمة عربية، تعنى بالخيل العربية الأصيلة، وتحفظ تاريخها الكبير، وتتفاعل مع هذا التاريخ، بأن تنشئ هذه المنظمة أقساماً تضم كل المتخصصين ذوي العلاقة بالخيل، مثل التأريخ والطب البيطري، والفن القديم والجديد، وعلم الحيوان، والتشريح إلخ، على أن تواصل هذه المنظمة عملها في تعزيز مكانة الخيول العربية، وتوثيق كل ما يتعلق بها".

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:18 AM

الدمام.. دعوة لإنشاء منظمة عربية توثّق تاريخ الخيل العربي

عبر العصور والأزمان ومراحل تطورها بهدف تعزيز مستقبلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دعت ورشة العمل التعليمية التي أقيمت على هامش مهرجان الشرقية للخيول العربية، أمس الأول الأحد، إلى ضرورة إنشاء منظمة عربية، لتوثيق تاريخ الخيل العربية، ومراحل تطورها عبر العصور والأزمان، فضلاً عن استثمار هذا التاريخ في تعزيز مستقبل الخيل العربية، وفق خطط علمية مدروسة، يتشارك فيها جميع التخصصات ذات العلاقة بالحصان العربي.

ووفرت ورشة العمل معلومات غزيرة عن الخيول العربية الأصيلة، وكيف انتقلت من موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية، إلى دول العالم أجمع، ومع التطرق إلى الأحداث والوثائق والمخطوطات التي تؤرخ للخيول العربية، قبل نحو 3500 سنة قبل الميلاد، وحتى الوقت الحالي.

وحذر الدكتور عبدالعزيز القرشي الباحث في جامعة الإمام محمد بن سعود، من التغني بتاريخ الخيل العربية الأصيلة، دون الإضافة إلى هذا التاريخ، وتعزيز مسيرة الخيول، والمحافظة عليها بأساليب علمية مدروسة.

وقال "القرشي" في محاضرته: "لدينا كتب وتراث قديم تناول الخيول العربية، ودورها الأساسي في الحياة القديمة لدى الإنسان في الجزيرة العربية، ويظهر هذا في الأدب العربي القديم، الذي أجاد في وصف الخيل العربية، ومميزاتها بشكل دقيق وجميل"، مضيفاً: "للأسف الشديد، لن نستفيد من هذا الإرث الحضاري والتاريخ الكبير للخيل العربية، إذا عجزنا عن الإضافة لهذا التاريخ، وأن تكون لنا بصمتنا الخاصة على هذا التاريخ"، محذراً من أن "التفاعل مع تاريخ الخيل، انقطع تماماً اليوم، وأصبحت هناك فجوة بين الماضي بما يحمله من تاريخ عريق، وبين الحاضر، الذي فقد التفاعل اللازم مع الماضي"، مستشهداً على ذلك بـ"عدم وجود دراسة أو مؤلفات حديثة، عن الخيل العربية الأصيلة، تضيف إلى الإرث الحضاري القديم".

ودعا "القرشي" إلى "تأسيس منظمة عربية، تعنى بالخيل العربية الأصيلة، وتحفظ تاريخها الكبير، وتتفاعل مع هذا التاريخ، بأن تنشئ هذه المنظمة أقساماً تضم كل المتخصصين ذوي العلاقة بالخيل، مثل التأريخ والطب البيطري، والفن القديم والجديد، وعلم الحيوان، والتشريح إلخ، على أن تواصل هذه المنظمة عملها في تعزيز مكانة الخيول العربية، وتوثيق كل ما يتعلق بها".

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