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"حرفية" توقع اتفاقية شراكة استثمار مع الحرفيين السعوديين

في قطاع الإنتاج الفني والطباعة والنشر والإعلام

أطلقت جمعية حرفية ثاني مسار استثماري للحرفيين السعوديين، تحقيقاً لرؤية التحول 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 للقطاع الخيري، بالاستثمار الحرفي، ودعماً للحرفيين بمنطقة مكة المكرمة.

حيث وقع د. مصطفى بن محمد القرشي رئيس مجلس الإدارة، بحضور المهندس محمد بوقس عضو مجلس الإدارة، وم. محمد سيبيه عضو المجلس الاستشاري، المسار الثاني لمؤسسة جمعية الأيدي الحرفية الخيريّة اتفاقية استثمارية مَع الحرفيين السعوديين ورواد الأعمال بتمكينهم من تسويق الإنتاج الفني والطباعة والنشر والإعلام، وصناعة الملتقيات والفعاليات والمهرجانات وتنظيم المؤتمرات. وتشمل الاتفاقية التسويق والإنتاج والتصنيع الفاخر وجودة عالية بأقل الأسعار لمنافسة للسوق المحلي والعالمي لمجالات مختلفة من احتياجات السوق الإنتاج الفني والطباعة صُنع منطقة مكة المكرّمة.

وأوضح القرشي أنه تم تشكيل لجنة متخصصة في الاستثمار برئاسة رجل الأعمال الدكتور فواز باشراحيل ولجنة جودة وتطوير الإدارة والتدريب والصناعات اليدوية برئاسة م. محمد بوقس، وعضوية أصحاب الفكر والخبرة من القطاعين الحكومي والخاص.

كما أهاب أصحاب المال والأعمال وللقطاعين الحكومي والخاص، أنه حان وقت مقارنة الجودة والسعر للخدمات والمنتجات والصناعات اليدوية الفاخرة بأيدي الحرفيين السعوديين بالسوق المحلي والخارجي.

وأضاف أن الهدف من فتح مسارات الاستثمار مع الحرفيين السعوديين هو التوسع بإتاحة الفرصة أمام المستهدفين من أصحاب المال والأعمال وللقطاعين الحكومي والخاص، وبالخصوص في مجال قطاع الأعمال بمنطقة مكّة المكرّمة تلبية لاحتياجاتهم، حيث حرفية تضمن لهم متابعة والتزام هذه الخدمات والمنتجات والصناعات بالمعايير والجودة والمواصفات عالية الجودة بأقل الأسعار.

وتسعى حرفية من توقيع شراكات وامتيازات مع القطاعين الحكومي والخاص ومنافذ ومنصات عديدة للتسويق والبيع، وسيتم إطلاق كثير من مسارات الاستثمار وتوقيع العقود مباشرةً مع الحرفيين السعوديين، واستفادتهم من الامتيازات الممنوحة من حكومتنا الداعمة دوماً للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إعفاء القطاع الخيري من ضريبة القيمة المُضافة.

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"حرفية" توقع اتفاقية شراكة استثمار مع الحرفيين السعوديين
سبق

أطلقت جمعية حرفية ثاني مسار استثماري للحرفيين السعوديين، تحقيقاً لرؤية التحول 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 للقطاع الخيري، بالاستثمار الحرفي، ودعماً للحرفيين بمنطقة مكة المكرمة.

حيث وقع د. مصطفى بن محمد القرشي رئيس مجلس الإدارة، بحضور المهندس محمد بوقس عضو مجلس الإدارة، وم. محمد سيبيه عضو المجلس الاستشاري، المسار الثاني لمؤسسة جمعية الأيدي الحرفية الخيريّة اتفاقية استثمارية مَع الحرفيين السعوديين ورواد الأعمال بتمكينهم من تسويق الإنتاج الفني والطباعة والنشر والإعلام، وصناعة الملتقيات والفعاليات والمهرجانات وتنظيم المؤتمرات. وتشمل الاتفاقية التسويق والإنتاج والتصنيع الفاخر وجودة عالية بأقل الأسعار لمنافسة للسوق المحلي والعالمي لمجالات مختلفة من احتياجات السوق الإنتاج الفني والطباعة صُنع منطقة مكة المكرّمة.

وأوضح القرشي أنه تم تشكيل لجنة متخصصة في الاستثمار برئاسة رجل الأعمال الدكتور فواز باشراحيل ولجنة جودة وتطوير الإدارة والتدريب والصناعات اليدوية برئاسة م. محمد بوقس، وعضوية أصحاب الفكر والخبرة من القطاعين الحكومي والخاص.

كما أهاب أصحاب المال والأعمال وللقطاعين الحكومي والخاص، أنه حان وقت مقارنة الجودة والسعر للخدمات والمنتجات والصناعات اليدوية الفاخرة بأيدي الحرفيين السعوديين بالسوق المحلي والخارجي.

وأضاف أن الهدف من فتح مسارات الاستثمار مع الحرفيين السعوديين هو التوسع بإتاحة الفرصة أمام المستهدفين من أصحاب المال والأعمال وللقطاعين الحكومي والخاص، وبالخصوص في مجال قطاع الأعمال بمنطقة مكّة المكرّمة تلبية لاحتياجاتهم، حيث حرفية تضمن لهم متابعة والتزام هذه الخدمات والمنتجات والصناعات بالمعايير والجودة والمواصفات عالية الجودة بأقل الأسعار.

وتسعى حرفية من توقيع شراكات وامتيازات مع القطاعين الحكومي والخاص ومنافذ ومنصات عديدة للتسويق والبيع، وسيتم إطلاق كثير من مسارات الاستثمار وتوقيع العقود مباشرةً مع الحرفيين السعوديين، واستفادتهم من الامتيازات الممنوحة من حكومتنا الداعمة دوماً للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إعفاء القطاع الخيري من ضريبة القيمة المُضافة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
10:22 PM

"حرفية" توقع اتفاقية شراكة استثمار مع الحرفيين السعوديين

في قطاع الإنتاج الفني والطباعة والنشر والإعلام

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت جمعية حرفية ثاني مسار استثماري للحرفيين السعوديين، تحقيقاً لرؤية التحول 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 للقطاع الخيري، بالاستثمار الحرفي، ودعماً للحرفيين بمنطقة مكة المكرمة.

حيث وقع د. مصطفى بن محمد القرشي رئيس مجلس الإدارة، بحضور المهندس محمد بوقس عضو مجلس الإدارة، وم. محمد سيبيه عضو المجلس الاستشاري، المسار الثاني لمؤسسة جمعية الأيدي الحرفية الخيريّة اتفاقية استثمارية مَع الحرفيين السعوديين ورواد الأعمال بتمكينهم من تسويق الإنتاج الفني والطباعة والنشر والإعلام، وصناعة الملتقيات والفعاليات والمهرجانات وتنظيم المؤتمرات. وتشمل الاتفاقية التسويق والإنتاج والتصنيع الفاخر وجودة عالية بأقل الأسعار لمنافسة للسوق المحلي والعالمي لمجالات مختلفة من احتياجات السوق الإنتاج الفني والطباعة صُنع منطقة مكة المكرّمة.

وأوضح القرشي أنه تم تشكيل لجنة متخصصة في الاستثمار برئاسة رجل الأعمال الدكتور فواز باشراحيل ولجنة جودة وتطوير الإدارة والتدريب والصناعات اليدوية برئاسة م. محمد بوقس، وعضوية أصحاب الفكر والخبرة من القطاعين الحكومي والخاص.

كما أهاب أصحاب المال والأعمال وللقطاعين الحكومي والخاص، أنه حان وقت مقارنة الجودة والسعر للخدمات والمنتجات والصناعات اليدوية الفاخرة بأيدي الحرفيين السعوديين بالسوق المحلي والخارجي.

وأضاف أن الهدف من فتح مسارات الاستثمار مع الحرفيين السعوديين هو التوسع بإتاحة الفرصة أمام المستهدفين من أصحاب المال والأعمال وللقطاعين الحكومي والخاص، وبالخصوص في مجال قطاع الأعمال بمنطقة مكّة المكرّمة تلبية لاحتياجاتهم، حيث حرفية تضمن لهم متابعة والتزام هذه الخدمات والمنتجات والصناعات بالمعايير والجودة والمواصفات عالية الجودة بأقل الأسعار.

وتسعى حرفية من توقيع شراكات وامتيازات مع القطاعين الحكومي والخاص ومنافذ ومنصات عديدة للتسويق والبيع، وسيتم إطلاق كثير من مسارات الاستثمار وتوقيع العقود مباشرةً مع الحرفيين السعوديين، واستفادتهم من الامتيازات الممنوحة من حكومتنا الداعمة دوماً للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إعفاء القطاع الخيري من ضريبة القيمة المُضافة.

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