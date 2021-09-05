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"الزكاة والجمارك": 90 يومًا على تطبيق الفوترة الإلكترونية

دعت للمسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة المنشآت بمتطلبات المرحلة الأولى

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، المتبقي عليها 90 يومًا؛ إذ سيبدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الهيئة أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، كذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وتتضمن متطلبات الالتزام التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، منها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجَّل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية. وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة، وذلك حسب النوع المصدر.

وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (https://bit.ly/3zsReQM)؛ وذلك من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة، ونوع القطاع. مؤكدةً أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعدُّ المكلف نظاميًّا عند تحقيقه المتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزوِّدي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

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"الزكاة والجمارك": 90 يومًا على تطبيق الفوترة الإلكترونية
سبق

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، المتبقي عليها 90 يومًا؛ إذ سيبدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الهيئة أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، كذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وتتضمن متطلبات الالتزام التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، منها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجَّل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية. وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة، وذلك حسب النوع المصدر.

وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (https://bit.ly/3zsReQM)؛ وذلك من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة، ونوع القطاع. مؤكدةً أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعدُّ المكلف نظاميًّا عند تحقيقه المتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزوِّدي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:16 PM

"الزكاة والجمارك": 90 يومًا على تطبيق الفوترة الإلكترونية

دعت للمسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة المنشآت بمتطلبات المرحلة الأولى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، المتبقي عليها 90 يومًا؛ إذ سيبدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الهيئة أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، كذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وتتضمن متطلبات الالتزام التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، منها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجَّل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية. وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة، وذلك حسب النوع المصدر.

وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (https://bit.ly/3zsReQM)؛ وذلك من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة، ونوع القطاع. مؤكدةً أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعدُّ المكلف نظاميًّا عند تحقيقه المتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزوِّدي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

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