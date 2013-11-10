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تعنت "حزب الله" يفشل جهود تشكيل حكومة لبنانية جديدة

المشاورات وصلت إلى طريق مسدود

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر رفيعة اليوم (الأحد)، أن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود، في حين ذكرت ميليشيا حزب الله أنها لن ترغم على تقديم تنازلات.

وأفادت المصادر بأن اجتماعًا جرى بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من ميليشيا حزب الله وحليفتها الشيعية حركة أمل انتهى مساء أمس دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

من ناحية أخرى، أوضح مصدر مطلع على موقف "الحريري" في المحادثات أن الأزمة تتعمق.

ومن جانب آخر، أشار مصدر رفيع آخر، مطلع على موقف "حزب الله" و"حركة أمل"، إلى أنه لم يتغير شيء، وأن الطريق حتى الآن مسدود تمامًا.

ويريد "الحريري" قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة في حين تريد "حركة أمل" و"حزب الله" وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.

ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني بسبب أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعدها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تعنت "حزب الله" يفشل جهود تشكيل حكومة لبنانية جديدة
سبق

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر رفيعة اليوم (الأحد)، أن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود، في حين ذكرت ميليشيا حزب الله أنها لن ترغم على تقديم تنازلات.

وأفادت المصادر بأن اجتماعًا جرى بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من ميليشيا حزب الله وحليفتها الشيعية حركة أمل انتهى مساء أمس دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

من ناحية أخرى، أوضح مصدر مطلع على موقف "الحريري" في المحادثات أن الأزمة تتعمق.

ومن جانب آخر، أشار مصدر رفيع آخر، مطلع على موقف "حزب الله" و"حركة أمل"، إلى أنه لم يتغير شيء، وأن الطريق حتى الآن مسدود تمامًا.

ويريد "الحريري" قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة في حين تريد "حركة أمل" و"حزب الله" وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.

ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني بسبب أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعدها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
09:55 PM

تعنت "حزب الله" يفشل جهود تشكيل حكومة لبنانية جديدة

المشاورات وصلت إلى طريق مسدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر رفيعة اليوم (الأحد)، أن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود، في حين ذكرت ميليشيا حزب الله أنها لن ترغم على تقديم تنازلات.

وأفادت المصادر بأن اجتماعًا جرى بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من ميليشيا حزب الله وحليفتها الشيعية حركة أمل انتهى مساء أمس دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

من ناحية أخرى، أوضح مصدر مطلع على موقف "الحريري" في المحادثات أن الأزمة تتعمق.

ومن جانب آخر، أشار مصدر رفيع آخر، مطلع على موقف "حزب الله" و"حركة أمل"، إلى أنه لم يتغير شيء، وأن الطريق حتى الآن مسدود تمامًا.

ويريد "الحريري" قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة في حين تريد "حركة أمل" و"حزب الله" وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.

ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني بسبب أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعدها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة.

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