أدان البرلمان العربي بشدة قيام مبليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبو ظبي الدولي, أدى لمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح. وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم، أن ما حدث يمثل اعتداءً إرهابيًا جبانًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية كافة، واعتداءً سافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يبرهن على إصرار هذه المليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة. وشدد البرلمان العربي على وقوفه في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده لكل الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه المليشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة.

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة ضد أبو ظبي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-17 أدان البرلمان العربي بشدة قيام مبليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبو ظبي الدولي, أدى لمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح.



وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم، أن ما حدث يمثل اعتداءً إرهابيًا جبانًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية كافة، واعتداءً سافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يبرهن على إصرار هذه المليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة.



وشدد البرلمان العربي على وقوفه في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده لكل الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه المليشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443 05:20 PM

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة ضد أبو ظبي أكد أن ما حدث يمثل اعتداءً إرهابيًا جبانًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي





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أدان البرلمان العربي بشدة قيام مبليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبو ظبي الدولي, أدى لمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح.



وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم، أن ما حدث يمثل اعتداءً إرهابيًا جبانًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية كافة، واعتداءً سافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يبرهن على إصرار هذه المليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة.



وشدد البرلمان العربي على وقوفه في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده لكل الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه المليشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة.