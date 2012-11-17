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"أرامكو" تطلق مبادرةً لدعم ذوي الدخل المحدود لتربية النحل بالمدينة

لتدريب 300 نحال ونحالة في المنطقة ومحافظاتها بالمعارف والمهارات اللازمة

أطلقت شركة أرامكو السعودية اليوم، مبادرتها المخصصة لدعم وتدريب ذوي الدخل المحدود لتربية النحل وتطوير منتجاته، بالتعاون مع الجمعية التعاونية للنحَّالين بمنطقة المدينة المنورة، بحضور رئيس جمعية النحّالين بالمنطقة وليد الحازمي، وعدد من المهتمين.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتدريب 300 نحال ونحالة، من بينهم 250 رجلًا، و50 امرأة، في المنطقة ومحافظاتها بالمعارف والمهارات اللازمة التي تُمكِّنهم من إنشاء مشاريعهم وإدارتها وتطويرها وتأهيلهم على طرق تربية النحل الحديثة، وتطوير منتجاته وتوفير المعدات المتطورة، ووسائل اختبار الجودة، ورفع مستوى كفاءة النحالين، وإنشاء منحل للجمعية يضم 1000 خلية؛ لتغطية الاحتياج المحلي من طرود النحل، ومنجرة لصناعة خلايا النحل والاستغناء عن الاستيراد، وإنشاء معمل لتعبئة وتغليف العسل بأحدث الطرق، ومعمل لطباعة الأساسات الشمعية التي تشكل عبئًا على النحال، وإعادة تدوير الشمع الطبيعي الذي يهدر من النحال ويكون أحد مصادر الدخل، والإسهام في نشر مهنة تربية النحل في أوساط المجتمع.

ومن ميزات المبادرة التي تقام في فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة، حصول المتدرِّب على شهادة معتمدة، ومشروع صغير يشتمل على 5 خلايا مع نحلها، وأدوات فحصٍ، وإشرافٍ لمدة عام يشتمل على زيارات لفنيي النحل عند الحاجة والمساعدة في عملية فرز العسل وتسويقه، وبيعه لتأمين دخل إضافي له ولعائلته، والتي تعد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مبادرة "أرامكو" في منطقة المدينة المنورة تأتي ضمن مسيرة من المشروعات والمبادرات لدعم وصناعة العسل والتي بدأت بمنطقة الباحة، ومنطقة عسير، وتصل لجميع المناطق التي تشتهر بإنتاج وبيع العسل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تطلق مبادرةً لدعم ذوي الدخل المحدود لتربية النحل بالمدينة
سبق

أطلقت شركة أرامكو السعودية اليوم، مبادرتها المخصصة لدعم وتدريب ذوي الدخل المحدود لتربية النحل وتطوير منتجاته، بالتعاون مع الجمعية التعاونية للنحَّالين بمنطقة المدينة المنورة، بحضور رئيس جمعية النحّالين بالمنطقة وليد الحازمي، وعدد من المهتمين.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتدريب 300 نحال ونحالة، من بينهم 250 رجلًا، و50 امرأة، في المنطقة ومحافظاتها بالمعارف والمهارات اللازمة التي تُمكِّنهم من إنشاء مشاريعهم وإدارتها وتطويرها وتأهيلهم على طرق تربية النحل الحديثة، وتطوير منتجاته وتوفير المعدات المتطورة، ووسائل اختبار الجودة، ورفع مستوى كفاءة النحالين، وإنشاء منحل للجمعية يضم 1000 خلية؛ لتغطية الاحتياج المحلي من طرود النحل، ومنجرة لصناعة خلايا النحل والاستغناء عن الاستيراد، وإنشاء معمل لتعبئة وتغليف العسل بأحدث الطرق، ومعمل لطباعة الأساسات الشمعية التي تشكل عبئًا على النحال، وإعادة تدوير الشمع الطبيعي الذي يهدر من النحال ويكون أحد مصادر الدخل، والإسهام في نشر مهنة تربية النحل في أوساط المجتمع.

ومن ميزات المبادرة التي تقام في فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة، حصول المتدرِّب على شهادة معتمدة، ومشروع صغير يشتمل على 5 خلايا مع نحلها، وأدوات فحصٍ، وإشرافٍ لمدة عام يشتمل على زيارات لفنيي النحل عند الحاجة والمساعدة في عملية فرز العسل وتسويقه، وبيعه لتأمين دخل إضافي له ولعائلته، والتي تعد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مبادرة "أرامكو" في منطقة المدينة المنورة تأتي ضمن مسيرة من المشروعات والمبادرات لدعم وصناعة العسل والتي بدأت بمنطقة الباحة، ومنطقة عسير، وتصل لجميع المناطق التي تشتهر بإنتاج وبيع العسل.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
04:39 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
12:04 AM

"أرامكو" تطلق مبادرةً لدعم ذوي الدخل المحدود لتربية النحل بالمدينة

لتدريب 300 نحال ونحالة في المنطقة ومحافظاتها بالمعارف والمهارات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أطلقت شركة أرامكو السعودية اليوم، مبادرتها المخصصة لدعم وتدريب ذوي الدخل المحدود لتربية النحل وتطوير منتجاته، بالتعاون مع الجمعية التعاونية للنحَّالين بمنطقة المدينة المنورة، بحضور رئيس جمعية النحّالين بالمنطقة وليد الحازمي، وعدد من المهتمين.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتدريب 300 نحال ونحالة، من بينهم 250 رجلًا، و50 امرأة، في المنطقة ومحافظاتها بالمعارف والمهارات اللازمة التي تُمكِّنهم من إنشاء مشاريعهم وإدارتها وتطويرها وتأهيلهم على طرق تربية النحل الحديثة، وتطوير منتجاته وتوفير المعدات المتطورة، ووسائل اختبار الجودة، ورفع مستوى كفاءة النحالين، وإنشاء منحل للجمعية يضم 1000 خلية؛ لتغطية الاحتياج المحلي من طرود النحل، ومنجرة لصناعة خلايا النحل والاستغناء عن الاستيراد، وإنشاء معمل لتعبئة وتغليف العسل بأحدث الطرق، ومعمل لطباعة الأساسات الشمعية التي تشكل عبئًا على النحال، وإعادة تدوير الشمع الطبيعي الذي يهدر من النحال ويكون أحد مصادر الدخل، والإسهام في نشر مهنة تربية النحل في أوساط المجتمع.

ومن ميزات المبادرة التي تقام في فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة، حصول المتدرِّب على شهادة معتمدة، ومشروع صغير يشتمل على 5 خلايا مع نحلها، وأدوات فحصٍ، وإشرافٍ لمدة عام يشتمل على زيارات لفنيي النحل عند الحاجة والمساعدة في عملية فرز العسل وتسويقه، وبيعه لتأمين دخل إضافي له ولعائلته، والتي تعد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مبادرة "أرامكو" في منطقة المدينة المنورة تأتي ضمن مسيرة من المشروعات والمبادرات لدعم وصناعة العسل والتي بدأت بمنطقة الباحة، ومنطقة عسير، وتصل لجميع المناطق التي تشتهر بإنتاج وبيع العسل.

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