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عقب تقريرها اليومي .. "الأرصاد" تُكمل صورة "أجواء الثلاثاء" بـ 14 تنبيهاً

توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لملامح أجواء الثلاثاء، فعقب تقريرها اليومي الذي توقعت فيه تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، واستمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، جاء الدور على التنبيهات لتكمل الصورة في 12 منطقة وعبر 14 تنبيهاً.

مكة المكرّمة

البداية من مكة المكرّمة، حيث صدر لها 3 تنبيهات: الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالجموم والخرمة والمويه وبحرة وتربة ورنية.

أما التنبيه الثاني، فهو إنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بأضم والطائف والعرضيات وميسان، والثالث، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بجدة وخليص ورابغ.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بالحناكية والعلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

الرياض

تنبيه وتحديث فترة الإنذار لاستمرار حالة الأمطار والضباب مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف ظهراً بالعاصمة ومعظم محافظات المنطقة.

نجران

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، ببدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الشرقية

تنبيه وتحديث فترة الإنذار لاستمرار حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ بالرؤية حتى 12 ظهراً بمعظم المحافظات.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تقريرها اليومي .. "الأرصاد" تُكمل صورة "أجواء الثلاثاء" بـ 14 تنبيهاً
سبق

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لملامح أجواء الثلاثاء، فعقب تقريرها اليومي الذي توقعت فيه تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، واستمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، جاء الدور على التنبيهات لتكمل الصورة في 12 منطقة وعبر 14 تنبيهاً.

مكة المكرّمة

البداية من مكة المكرّمة، حيث صدر لها 3 تنبيهات: الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالجموم والخرمة والمويه وبحرة وتربة ورنية.

أما التنبيه الثاني، فهو إنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بأضم والطائف والعرضيات وميسان، والثالث، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بجدة وخليص ورابغ.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بالحناكية والعلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

الرياض

تنبيه وتحديث فترة الإنذار لاستمرار حالة الأمطار والضباب مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف ظهراً بالعاصمة ومعظم محافظات المنطقة.

نجران

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، ببدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الشرقية

تنبيه وتحديث فترة الإنذار لاستمرار حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ بالرؤية حتى 12 ظهراً بمعظم المحافظات.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
09:58 AM

عقب تقريرها اليومي .. "الأرصاد" تُكمل صورة "أجواء الثلاثاء" بـ 14 تنبيهاً

توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لملامح أجواء الثلاثاء، فعقب تقريرها اليومي الذي توقعت فيه تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، واستمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، جاء الدور على التنبيهات لتكمل الصورة في 12 منطقة وعبر 14 تنبيهاً.

مكة المكرّمة

البداية من مكة المكرّمة، حيث صدر لها 3 تنبيهات: الأول، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالجموم والخرمة والمويه وبحرة وتربة ورنية.

أما التنبيه الثاني، فهو إنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بأضم والطائف والعرضيات وميسان، والثالث، تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بجدة وخليص ورابغ.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بالحناكية والعلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

الرياض

تنبيه وتحديث فترة الإنذار لاستمرار حالة الأمطار والضباب مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف ظهراً بالعاصمة ومعظم محافظات المنطقة.

نجران

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، ببدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الشرقية

تنبيه وتحديث فترة الإنذار لاستمرار حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ بالرؤية حتى 12 ظهراً بمعظم المحافظات.

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