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66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514

إجمالي الإصابات يصل إلى 238.159

ارتفع عدد وفيات مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا في إيطاليا بواقع 66 حالة، اليوم (الخميس)، مقابل 43 أمس، فيما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة قليلاً إلى 333 من 329 أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير وصل إلى 34514، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد إلى 238159، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.

فيروس كورونا الجديد

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66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514
سبق

ارتفع عدد وفيات مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا في إيطاليا بواقع 66 حالة، اليوم (الخميس)، مقابل 43 أمس، فيما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة قليلاً إلى 333 من 329 أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير وصل إلى 34514، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد إلى 238159، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
08:34 PM

66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514

إجمالي الإصابات يصل إلى 238.159

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد وفيات مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا في إيطاليا بواقع 66 حالة، اليوم (الخميس)، مقابل 43 أمس، فيما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة قليلاً إلى 333 من 329 أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير وصل إلى 34514، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد إلى 238159، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.

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