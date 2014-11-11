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"السيستاني" يساند تنفيذ إصلاحات.. هل رفع الغطاء عن حكومة "عبد المهدي"؟

أعرب عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، اليوم (الاثنين) أن المرجع الشيعي علي السيستاني، أوضح أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة.

وذكرت "بلاسخارت" أن "السيستاني" عبّر أيضًا عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات، وفقًا لـ"رويترز".

وقالت الممثلة الأممية في مؤتمر صحفي عقب لقائها "السيستاني" في مدينة النجف: "لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة".

ويشير ذلك إلى أن "السيستاني" رفع الغطاء السياسي عن حكومة عادل عبدالمهدي التي يطالب المتظاهرون بإسقاطها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"السيستاني" يساند تنفيذ إصلاحات.. هل رفع الغطاء عن حكومة "عبد المهدي"؟
سبق

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، اليوم (الاثنين) أن المرجع الشيعي علي السيستاني، أوضح أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة.

وذكرت "بلاسخارت" أن "السيستاني" عبّر أيضًا عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات، وفقًا لـ"رويترز".

وقالت الممثلة الأممية في مؤتمر صحفي عقب لقائها "السيستاني" في مدينة النجف: "لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة".

ويشير ذلك إلى أن "السيستاني" رفع الغطاء السياسي عن حكومة عادل عبدالمهدي التي يطالب المتظاهرون بإسقاطها.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
10:43 PM

"السيستاني" يساند تنفيذ إصلاحات.. هل رفع الغطاء عن حكومة "عبد المهدي"؟

أعرب عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، اليوم (الاثنين) أن المرجع الشيعي علي السيستاني، أوضح أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة.

وذكرت "بلاسخارت" أن "السيستاني" عبّر أيضًا عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات، وفقًا لـ"رويترز".

وقالت الممثلة الأممية في مؤتمر صحفي عقب لقائها "السيستاني" في مدينة النجف: "لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة".

ويشير ذلك إلى أن "السيستاني" رفع الغطاء السياسي عن حكومة عادل عبدالمهدي التي يطالب المتظاهرون بإسقاطها.

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