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كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12602

لم يتم تسجيل أي وفيات إضافية لتستقر حصيلة الضحايا عند 282

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12602 حالة.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12602
سبق

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12602 حالة.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
01:41 PM

كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12602

لم يتم تسجيل أي وفيات إضافية لتستقر حصيلة الضحايا عند 282

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12602 حالة.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.

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