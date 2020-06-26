وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12602 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12602 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-26 سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12602 حالة. وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 01:41 PM

كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12602 لم يتم تسجيل أي وفيات إضافية لتستقر حصيلة الضحايا عند 282





A A A





0 مشاركة

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12602 حالة.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.