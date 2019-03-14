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شاهد.. بلدية ينبع تغلق 4 مقاهٍ مخالفة واثنان منهم تقدمان الشيشة والمعسل في حوش

تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس ‎كورونا الجديد

أغلقت بلدية محافظة ينبع اليوم السبت، موقعين مخالفين يقدمان الشيشة والمعسل داخل حوش لا يوجد لديهما رخصة داخل المحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، إضافة إلى إغلاق موقعين آخرين، لعدم تقيدهما لتنفيذ القرار بشكل غير معلن ولم تلتزما بالتعليمات.

جاء ذلك بعد أن نفذت بلدية محافظة ‎ينبع حملة لمتابعة المقاهي والمطاعم لالتزامهم بقرار عدم تقديم الشيشة والمعسل، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس ‎كورونا الجديد، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وللتأكد من تطبيقها التعليمات الخاصة بمنع تداول "الشيش" و"المعسلات"، حرصًا على سلامة مرتاديها ومنع انتقال العدوى.

ونتج عن الحملة إغلاق موقعين لعدم تقيدهما لتنفيذ القرار بشكل غير معلن وكذلك إغلاق موقعين مخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية يقدمان شيشة ومعسلاً داخل حوش، ولا يوجد لديهما رخصة، وتمت مصادرة المحتويات.

يُذكر أن بلدية ينبع تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد بلدية ينبع ينبع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. بلدية ينبع تغلق 4 مقاهٍ مخالفة واثنان منهم تقدمان الشيشة والمعسل في حوش
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع اليوم السبت، موقعين مخالفين يقدمان الشيشة والمعسل داخل حوش لا يوجد لديهما رخصة داخل المحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، إضافة إلى إغلاق موقعين آخرين، لعدم تقيدهما لتنفيذ القرار بشكل غير معلن ولم تلتزما بالتعليمات.

جاء ذلك بعد أن نفذت بلدية محافظة ‎ينبع حملة لمتابعة المقاهي والمطاعم لالتزامهم بقرار عدم تقديم الشيشة والمعسل، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس ‎كورونا الجديد، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وللتأكد من تطبيقها التعليمات الخاصة بمنع تداول "الشيش" و"المعسلات"، حرصًا على سلامة مرتاديها ومنع انتقال العدوى.

ونتج عن الحملة إغلاق موقعين لعدم تقيدهما لتنفيذ القرار بشكل غير معلن وكذلك إغلاق موقعين مخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية يقدمان شيشة ومعسلاً داخل حوش، ولا يوجد لديهما رخصة، وتمت مصادرة المحتويات.

يُذكر أن بلدية ينبع تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
11:11 PM

شاهد.. بلدية ينبع تغلق 4 مقاهٍ مخالفة واثنان منهم تقدمان الشيشة والمعسل في حوش

تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس ‎كورونا الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع اليوم السبت، موقعين مخالفين يقدمان الشيشة والمعسل داخل حوش لا يوجد لديهما رخصة داخل المحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، إضافة إلى إغلاق موقعين آخرين، لعدم تقيدهما لتنفيذ القرار بشكل غير معلن ولم تلتزما بالتعليمات.

جاء ذلك بعد أن نفذت بلدية محافظة ‎ينبع حملة لمتابعة المقاهي والمطاعم لالتزامهم بقرار عدم تقديم الشيشة والمعسل، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس ‎كورونا الجديد، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وللتأكد من تطبيقها التعليمات الخاصة بمنع تداول "الشيش" و"المعسلات"، حرصًا على سلامة مرتاديها ومنع انتقال العدوى.

ونتج عن الحملة إغلاق موقعين لعدم تقيدهما لتنفيذ القرار بشكل غير معلن وكذلك إغلاق موقعين مخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية يقدمان شيشة ومعسلاً داخل حوش، ولا يوجد لديهما رخصة، وتمت مصادرة المحتويات.

يُذكر أن بلدية ينبع تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

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