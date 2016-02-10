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بريطانيا تحذّر العالم: "كورونا" تهديد خطير ووشيك

المرض تَسَبّب حتى الآن في وفاة أكثر من 900 شخص

حذّرت بريطانيا، الاثنين، من أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدًا خطيرًا ووشيكًا على الصحة العامة؛ مما قد يمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الصحة: "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكّل تهديدًا خطرًا ووشيكًا للصحة العامة".

وأضافت: "الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تُعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس".

وحددت الوزارة مستشفى "آرو بارك" ومستشفى "كينتس هيل بارك" كمنشأتيْ "عزل"، كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين "منطقة موبوءة".

وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن أربع حالات إصابة بالفيروس، وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجْر الصحي لمدة 14 يومًا.

وبدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين اليوم الاثنين، مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل.

وتَسبب تفشي المرض حتى الآن، في وفاة أكثر من 900 شخص، الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي.

وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في ديسمبر، وربطه بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوب.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تحذّر العالم: "كورونا" تهديد خطير ووشيك
سبق

حذّرت بريطانيا، الاثنين، من أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدًا خطيرًا ووشيكًا على الصحة العامة؛ مما قد يمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الصحة: "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكّل تهديدًا خطرًا ووشيكًا للصحة العامة".

وأضافت: "الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تُعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس".

وحددت الوزارة مستشفى "آرو بارك" ومستشفى "كينتس هيل بارك" كمنشأتيْ "عزل"، كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين "منطقة موبوءة".

وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن أربع حالات إصابة بالفيروس، وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجْر الصحي لمدة 14 يومًا.

وبدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين اليوم الاثنين، مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل.

وتَسبب تفشي المرض حتى الآن، في وفاة أكثر من 900 شخص، الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي.

وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في ديسمبر، وربطه بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوب.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
12:16 PM

بريطانيا تحذّر العالم: "كورونا" تهديد خطير ووشيك

المرض تَسَبّب حتى الآن في وفاة أكثر من 900 شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت بريطانيا، الاثنين، من أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدًا خطيرًا ووشيكًا على الصحة العامة؛ مما قد يمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الصحة: "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكّل تهديدًا خطرًا ووشيكًا للصحة العامة".

وأضافت: "الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تُعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس".

وحددت الوزارة مستشفى "آرو بارك" ومستشفى "كينتس هيل بارك" كمنشأتيْ "عزل"، كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين "منطقة موبوءة".

وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن أربع حالات إصابة بالفيروس، وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجْر الصحي لمدة 14 يومًا.

وبدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين اليوم الاثنين، مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل.

وتَسبب تفشي المرض حتى الآن، في وفاة أكثر من 900 شخص، الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي.

وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في ديسمبر، وربطه بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوب.

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