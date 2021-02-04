النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية : إغلاق السينما وإيقاف كافة حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية لمدة شهر قابلة للتمديد

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 58.79 دولارًا للبرميل

تزامنًا مع تراجع المخزونات الأمريكية لأدنى مستوى منذ مارس

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلنت "أوبك+" التزامها بسياسة خفض الإنتاج، وتزامنًا مع تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مارس الماضي.

وقررت اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك+" تمديد سياستها الحالية المتعلقة بإنتاج النفط؛ في إشارة إلى أن المنتجين مرحّبون بتراجع مخزونات الخام في الوقت الحالي نتيجة لخفض المعروض؛ على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن تعافي الطلب على الخام بالتزامن مع استمرار أزمة "كورونا".

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل إلى 475.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.6% إلى 58.79 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% عند 56.06 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 58.79 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلنت "أوبك+" التزامها بسياسة خفض الإنتاج، وتزامنًا مع تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مارس الماضي.

وقررت اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك+" تمديد سياستها الحالية المتعلقة بإنتاج النفط؛ في إشارة إلى أن المنتجين مرحّبون بتراجع مخزونات الخام في الوقت الحالي نتيجة لخفض المعروض؛ على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن تعافي الطلب على الخام بالتزامن مع استمرار أزمة "كورونا".

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل إلى 475.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.6% إلى 58.79 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% عند 56.06 دولارًا للبرميل.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
09:54 AM

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 58.79 دولارًا للبرميل

تزامنًا مع تراجع المخزونات الأمريكية لأدنى مستوى منذ مارس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
302

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلنت "أوبك+" التزامها بسياسة خفض الإنتاج، وتزامنًا مع تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مارس الماضي.

وقررت اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك+" تمديد سياستها الحالية المتعلقة بإنتاج النفط؛ في إشارة إلى أن المنتجين مرحّبون بتراجع مخزونات الخام في الوقت الحالي نتيجة لخفض المعروض؛ على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن تعافي الطلب على الخام بالتزامن مع استمرار أزمة "كورونا".

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل إلى 475.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.6% إلى 58.79 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% عند 56.06 دولارًا للبرميل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,807
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,297
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,372
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة