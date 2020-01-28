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مكة المكرّمة .. ضبط هندي وصومالي بحوزتهما 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم

مع مواد معدة لتزوير بطاقات صحية ورخص قيادة وأجهزة لاستخدامها في جرائمهما

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على مُقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم .

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية, والآخر من الجنسية الصومالية, وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهما في جرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمين معملاً لهذا الغرض.

وأفاد الغامدي؛ بأنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم، ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية، ورخص قيادة، إضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية مكة المكرمة

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مكة المكرّمة .. ضبط هندي وصومالي بحوزتهما 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم
سبق

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على مُقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم .

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية, والآخر من الجنسية الصومالية, وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهما في جرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمين معملاً لهذا الغرض.

وأفاد الغامدي؛ بأنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم، ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية، ورخص قيادة، إضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
10:00 AM
اخر تعديل
28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
12:50 PM

مكة المكرّمة .. ضبط هندي وصومالي بحوزتهما 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم

مع مواد معدة لتزوير بطاقات صحية ورخص قيادة وأجهزة لاستخدامها في جرائمهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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4,216

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على مُقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم .

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية, والآخر من الجنسية الصومالية, وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهما في جرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمين معملاً لهذا الغرض.

وأفاد الغامدي؛ بأنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم، ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية، ورخص قيادة، إضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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