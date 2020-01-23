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الزعاق: انخفاض الحرارة يبدأ من اليوم والدرجات الصفرية حاضرة بالوسطى

قال: ما دونه على الشمالية مع تشكلات سحبية مبشرة على جنوب الشرقية والسروات

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بدء انخفاض درجات الحرارة من اليوم، مع نشاط للرياح الباردة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من اليوم: يبدأ الانخفاض الفعلي لدرجات الحرارة على جُل مناطق #السعودية، مع نشاط للرياح الشمالية الباردة حتى يوم الاثنين القادم.

وأضاف: الدرجات الصفرية وحواليه، ستكون حاضرة على المناطق الوسطى، وما دونه على الشمالية، مع تشكّلات سحبية مبشرة على جنوب الشرقية وجبال السروات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تواصُل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

حالة الطقس الأرصاد انخفاض درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: انخفاض الحرارة يبدأ من اليوم والدرجات الصفرية حاضرة بالوسطى
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بدء انخفاض درجات الحرارة من اليوم، مع نشاط للرياح الباردة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من اليوم: يبدأ الانخفاض الفعلي لدرجات الحرارة على جُل مناطق #السعودية، مع نشاط للرياح الشمالية الباردة حتى يوم الاثنين القادم.

وأضاف: الدرجات الصفرية وحواليه، ستكون حاضرة على المناطق الوسطى، وما دونه على الشمالية، مع تشكّلات سحبية مبشرة على جنوب الشرقية وجبال السروات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تواصُل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:11 AM

الزعاق: انخفاض الحرارة يبدأ من اليوم والدرجات الصفرية حاضرة بالوسطى

قال: ما دونه على الشمالية مع تشكلات سحبية مبشرة على جنوب الشرقية والسروات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بدء انخفاض درجات الحرارة من اليوم، مع نشاط للرياح الباردة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من اليوم: يبدأ الانخفاض الفعلي لدرجات الحرارة على جُل مناطق #السعودية، مع نشاط للرياح الشمالية الباردة حتى يوم الاثنين القادم.

وأضاف: الدرجات الصفرية وحواليه، ستكون حاضرة على المناطق الوسطى، وما دونه على الشمالية، مع تشكّلات سحبية مبشرة على جنوب الشرقية وجبال السروات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تواصُل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

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