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شاب سعودي يترجم هوايته إلى مشروع "عربة تصوير متنقلة" لالتقاط الصور التذكارية

الرويشد قال إن فكرة الـ"فوتو ترك" بدأت منذ عام ووجدت كل الدعم من المواطنين

ترجم الشاب السعودي تركي بن فهد الرويشد هوايته للتصوير إلى مشروع مميز، وذلك عبر عربة "ترك" المتنقلة التي أسماها "فوتو ترك"، تجوب شوارع العاصمة، وتستوقف الكثير من المارة الذين أُعجبوا بالمشروع الطموح الذي يلامس حاجاتهم، ويساعدهم على التقاط صور تذكارية في الأماكن العامة، إلى جانب توفير خدمة التصوير المتنقل.

وتفصيلاً، قال الشاب السعودي تركي الرويشد لـ"سبق" إن هواية التصوير تولدت لديه منذ الصغر، وطوّرها عبر السنوات الماضية التي تزيد على تسع سنوات متتالية، وشارك فيها بتصوير عدد من المناسبات الوطنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، منها برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة قبل أربع سنوات.

وبيّن "الرويشد" أن "فكرة مشروع الــ"فوتو ترك" بدأت منذ أكثر من سنة تقريبًا لما رأيت الإقبال الكبير على مطاعم الفود ترك التي أسهمت في صناعة باب رزق لدى الكثير من أبناء وبنات الوطن؛ فحرصتُ على التميُّز في مشروع مشابه للمطاعم، يتوافق مع هوايتي، وهي التصوير؛ فقمت بالبدء بالمشروع مع اليوم الوطني التسعين للمملكة، وحقَّق نجاحًا لم أكن أتوقعه".

وأكد "الرويشد" أن البدء بالمشروع لم يكن صعبًا؛ إذ تقدَّم لوزارة الإعلام، وحصل على ترخيص تصوير، ومن ثم بدأ العمل على الإجراءات الخاصة بالبلدية. منوهًا بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب السعودي الطموح الذي يسعى في طلب الرزق في بلد الخير والعطاء.

واختتم المصوِّر "تركي الرويشد" حديثه لـ"سبق" قائلاً: "سوف أقوم عبر العربة المتنقلة بجولات على مختلف مناطق السعودية لعرض مشروعي وتجربتي في التصوير الاحترافي، والتقاط الصور التذكارية في الأماكن السياحية التي تزخر بها بلادنا الجميلة.. سائلاً الله التوفيق والنجاح".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاب سعودي يترجم هوايته إلى مشروع "عربة تصوير متنقلة" لالتقاط الصور التذكارية
سبق

ترجم الشاب السعودي تركي بن فهد الرويشد هوايته للتصوير إلى مشروع مميز، وذلك عبر عربة "ترك" المتنقلة التي أسماها "فوتو ترك"، تجوب شوارع العاصمة، وتستوقف الكثير من المارة الذين أُعجبوا بالمشروع الطموح الذي يلامس حاجاتهم، ويساعدهم على التقاط صور تذكارية في الأماكن العامة، إلى جانب توفير خدمة التصوير المتنقل.

وتفصيلاً، قال الشاب السعودي تركي الرويشد لـ"سبق" إن هواية التصوير تولدت لديه منذ الصغر، وطوّرها عبر السنوات الماضية التي تزيد على تسع سنوات متتالية، وشارك فيها بتصوير عدد من المناسبات الوطنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، منها برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة قبل أربع سنوات.

وبيّن "الرويشد" أن "فكرة مشروع الــ"فوتو ترك" بدأت منذ أكثر من سنة تقريبًا لما رأيت الإقبال الكبير على مطاعم الفود ترك التي أسهمت في صناعة باب رزق لدى الكثير من أبناء وبنات الوطن؛ فحرصتُ على التميُّز في مشروع مشابه للمطاعم، يتوافق مع هوايتي، وهي التصوير؛ فقمت بالبدء بالمشروع مع اليوم الوطني التسعين للمملكة، وحقَّق نجاحًا لم أكن أتوقعه".

وأكد "الرويشد" أن البدء بالمشروع لم يكن صعبًا؛ إذ تقدَّم لوزارة الإعلام، وحصل على ترخيص تصوير، ومن ثم بدأ العمل على الإجراءات الخاصة بالبلدية. منوهًا بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب السعودي الطموح الذي يسعى في طلب الرزق في بلد الخير والعطاء.

واختتم المصوِّر "تركي الرويشد" حديثه لـ"سبق" قائلاً: "سوف أقوم عبر العربة المتنقلة بجولات على مختلف مناطق السعودية لعرض مشروعي وتجربتي في التصوير الاحترافي، والتقاط الصور التذكارية في الأماكن السياحية التي تزخر بها بلادنا الجميلة.. سائلاً الله التوفيق والنجاح".

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:09 PM

شاب سعودي يترجم هوايته إلى مشروع "عربة تصوير متنقلة" لالتقاط الصور التذكارية

الرويشد قال إن فكرة الـ"فوتو ترك" بدأت منذ عام ووجدت كل الدعم من المواطنين

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عبدالله العنزي - الرياض
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ترجم الشاب السعودي تركي بن فهد الرويشد هوايته للتصوير إلى مشروع مميز، وذلك عبر عربة "ترك" المتنقلة التي أسماها "فوتو ترك"، تجوب شوارع العاصمة، وتستوقف الكثير من المارة الذين أُعجبوا بالمشروع الطموح الذي يلامس حاجاتهم، ويساعدهم على التقاط صور تذكارية في الأماكن العامة، إلى جانب توفير خدمة التصوير المتنقل.

وتفصيلاً، قال الشاب السعودي تركي الرويشد لـ"سبق" إن هواية التصوير تولدت لديه منذ الصغر، وطوّرها عبر السنوات الماضية التي تزيد على تسع سنوات متتالية، وشارك فيها بتصوير عدد من المناسبات الوطنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، منها برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة قبل أربع سنوات.

وبيّن "الرويشد" أن "فكرة مشروع الــ"فوتو ترك" بدأت منذ أكثر من سنة تقريبًا لما رأيت الإقبال الكبير على مطاعم الفود ترك التي أسهمت في صناعة باب رزق لدى الكثير من أبناء وبنات الوطن؛ فحرصتُ على التميُّز في مشروع مشابه للمطاعم، يتوافق مع هوايتي، وهي التصوير؛ فقمت بالبدء بالمشروع مع اليوم الوطني التسعين للمملكة، وحقَّق نجاحًا لم أكن أتوقعه".

وأكد "الرويشد" أن البدء بالمشروع لم يكن صعبًا؛ إذ تقدَّم لوزارة الإعلام، وحصل على ترخيص تصوير، ومن ثم بدأ العمل على الإجراءات الخاصة بالبلدية. منوهًا بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب السعودي الطموح الذي يسعى في طلب الرزق في بلد الخير والعطاء.

واختتم المصوِّر "تركي الرويشد" حديثه لـ"سبق" قائلاً: "سوف أقوم عبر العربة المتنقلة بجولات على مختلف مناطق السعودية لعرض مشروعي وتجربتي في التصوير الاحترافي، والتقاط الصور التذكارية في الأماكن السياحية التي تزخر بها بلادنا الجميلة.. سائلاً الله التوفيق والنجاح".

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