النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

58 جوادًا في 6 أشواط.. "حفل سباقات الفروسية الـ9" ينطلق بحائل غدًا

النازح لـ"سبق": خُصص الأول للدرجة "ربحت من١- ٣" والثاني "مبتدئة"

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، الحفل التاسع لسباقات الموسم الحالي، بمشاركة 58 جوادًا في أشواط السباق الستة على مسافة 1600 متر لكل شوط.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي، المهندس ياسر النازح، لـ"سبق"، أن الشوط الأول خُصص للدرجة "ربحت من (١- ٣)، والشوط الثاني خصص للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثالث "مفتوح أفراس".

وأضاف: خُصص الشوط الرابع لـ"مفتوح مواليد 2018"، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، وخصص الشوط السادس والأخير "مفتوح مواليد 2019م".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
58 جوادًا في 6 أشواط.. "حفل سباقات الفروسية الـ9" ينطلق بحائل غدًا
سبق

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، الحفل التاسع لسباقات الموسم الحالي، بمشاركة 58 جوادًا في أشواط السباق الستة على مسافة 1600 متر لكل شوط.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي، المهندس ياسر النازح، لـ"سبق"، أن الشوط الأول خُصص للدرجة "ربحت من (١- ٣)، والشوط الثاني خصص للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثالث "مفتوح أفراس".

وأضاف: خُصص الشوط الرابع لـ"مفتوح مواليد 2018"، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، وخصص الشوط السادس والأخير "مفتوح مواليد 2019م".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
09:29 AM

58 جوادًا في 6 أشواط.. "حفل سباقات الفروسية الـ9" ينطلق بحائل غدًا

النازح لـ"سبق": خُصص الأول للدرجة "ربحت من١- ٣" والثاني "مبتدئة"

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
269

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، الحفل التاسع لسباقات الموسم الحالي، بمشاركة 58 جوادًا في أشواط السباق الستة على مسافة 1600 متر لكل شوط.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي، المهندس ياسر النازح، لـ"سبق"، أن الشوط الأول خُصص للدرجة "ربحت من (١- ٣)، والشوط الثاني خصص للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثالث "مفتوح أفراس".

وأضاف: خُصص الشوط الرابع لـ"مفتوح مواليد 2018"، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، وخصص الشوط السادس والأخير "مفتوح مواليد 2019م".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,973
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,043
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,522

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة