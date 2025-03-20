مدير جامعة المجمعة: كلمة خادم الحرمين تنقل رسالة للعالم بقيمة المواطن السعودي

قال إنه توجيه مباشر بمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية بهذه المرحلة التاريخية

رفع مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على ما حملته كلمته المباركة من رسالة واضحة المعاني للعالم أجمع، بمدى اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بأعلى سلطة فيها بالمواطن السعودي، وحرصها على صحته وسلامته، وتطمينه - حفظه الله- للمواطن والمقيم بتوفير ما يلزمهم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وتفصيلاً، قال مدير جامعة المجمعة: استمعنا للكلمة بكل فخر واعتزاز لما حملته من مضامين أظهرت حرصاً كبيراً ومحبة عظيمة من قائد الأمة للوطن والمواطن، ورسائل تفاؤل وتطمين مع التوجيه بالتكاتف ومشاركة الجميع المسؤولية، وتأكيده - حفظه الله - على صعوبة المرحلة، وثقته في تجاوزها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم بقوة إرادة الشعب السعودي في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

وأضاف المقرن: " إشادة خادم الحرمين بما أظهره المواطن من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة، والتعاون التام مع الأجهزة المعنية، وأنه أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها، كما أكد - حفظه الله - وبكل شفافية ووضوح وصراحة صعوبة المرحلة بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله، وإن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة.

وتابع: " خادم الحرمين - أيده الله - من خلال متابعته الدقيقة لجميع الإجراءات والخطوات الاحترازية، قدم شكره لكل الجهات الحكومية على جهودها، وخص العاملين في المجال الصحي، أولئك الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم".

وفي ختام كلمة مدير جامعة المجمعة أكد بأن ما اتخذته حكومتنا الرشيدة من إجراءات وتدابير وقائية، وما صدر من توجيهات هي محل التقدير، مطالباً جميع منسوبي الجامعة بتنفيذ التوجيهات والالتزام بالإجراءات، مؤكداً على قيادات الجامعة بمتابعة آلية التنفيذ في المجال الأكاديمي والإداري، وداعياً الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن قيادته وأمنه وأمانه.