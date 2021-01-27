النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط بشرطة الرياض لاستشعارهم المسؤولية وتميزهم

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري كلاً من مدير مركز شرطة المنار العقيد/ مبارك بن دخيل الله العتيبي، ومدير مركز شرطة ضاحية لبن المقدم/ فيحان بن علوش بن حميد؛ وذلك بناءً على ما لوحظ عليهما من استشعار للمسؤولية، وتميز في أداء المهام الموكلة إليهما على الوجه المطلوب، ونقَل لهما تحيات مدير الأمن العام على ما يقدمونه في جهود مثمرة؛ مثمناً لمعاليه تحفيزه ودعمه المتواصل. كما أكد سعادة اللواء فهد المطيري أن تميز الأجهزة الأمنية في أداء مهامها؛ يأتي -بعد توفيق الله- بتوجيهات معالي مدير الأمن العام ومتابعة معاليه الدائمة والمستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة الأجهزة الأمنية، بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط بشرطة الرياض لاستشعارهم المسؤولية وتميزهم
سبق

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري كلاً من مدير مركز شرطة المنار العقيد/ مبارك بن دخيل الله العتيبي، ومدير مركز شرطة ضاحية لبن المقدم/ فيحان بن علوش بن حميد؛ وذلك بناءً على ما لوحظ عليهما من استشعار للمسؤولية، وتميز في أداء المهام الموكلة إليهما على الوجه المطلوب، ونقَل لهما تحيات مدير الأمن العام على ما يقدمونه في جهود مثمرة؛ مثمناً لمعاليه تحفيزه ودعمه المتواصل. كما أكد سعادة اللواء فهد المطيري أن تميز الأجهزة الأمنية في أداء مهامها؛ يأتي -بعد توفيق الله- بتوجيهات معالي مدير الأمن العام ومتابعة معاليه الدائمة والمستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة الأجهزة الأمنية، بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
01:52 PM

بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط بشرطة الرياض لاستشعارهم المسؤولية وتميزهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
4,610

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري كلاً من مدير مركز شرطة المنار العقيد/ مبارك بن دخيل الله العتيبي، ومدير مركز شرطة ضاحية لبن المقدم/ فيحان بن علوش بن حميد؛ وذلك بناءً على ما لوحظ عليهما من استشعار للمسؤولية، وتميز في أداء المهام الموكلة إليهما على الوجه المطلوب، ونقَل لهما تحيات مدير الأمن العام على ما يقدمونه في جهود مثمرة؛ مثمناً لمعاليه تحفيزه ودعمه المتواصل. كما أكد سعادة اللواء فهد المطيري أن تميز الأجهزة الأمنية في أداء مهامها؛ يأتي -بعد توفيق الله- بتوجيهات معالي مدير الأمن العام ومتابعة معاليه الدائمة والمستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة الأجهزة الأمنية، بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,891
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,567
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,652
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,636

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة