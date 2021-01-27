بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط بشرطة الرياض لاستشعارهم المسؤولية وتميزهم

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري كلاً من مدير مركز شرطة المنار العقيد/ مبارك بن دخيل الله العتيبي، ومدير مركز شرطة ضاحية لبن المقدم/ فيحان بن علوش بن حميد؛ وذلك بناءً على ما لوحظ عليهما من استشعار للمسؤولية، وتميز في أداء المهام الموكلة إليهما على الوجه المطلوب، ونقَل لهما تحيات مدير الأمن العام على ما يقدمونه في جهود مثمرة؛ مثمناً لمعاليه تحفيزه ودعمه المتواصل. كما أكد سعادة اللواء فهد المطيري أن تميز الأجهزة الأمنية في أداء مهامها؛ يأتي -بعد توفيق الله- بتوجيهات معالي مدير الأمن العام ومتابعة معاليه الدائمة والمستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة الأجهزة الأمنية، بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.