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بالتعاون مع التخصصات الصحية.. "سليمان الحبيب" تعقد دورات تدريبية لتطوير قياداتها الإدارية

يقدّمها خبراء في مجال الإدارة والتدريب لتزويد المرشحين بأفضل الممارسات في مجال القيادة

ضمن برنامج "همة" لتطوير القيادات الإدارية في القطاع الصحي، لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في عقد دورات تدريبية وورش عمل، يقدّمها خبراء ومختصون في مجال الإدارة والتدريب، لتزويد المرشحين بأفضل الممارسات والأدوات في مجال القيادة والإدارة؛ وذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالمجموعة.

وقال عبدالكريم الرشيد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمجموعة: إن هذه الدورات تأتي في إطار برنامج "همة"؛ حيث تهدف إلى استكشاف المواهب القيادية من خلال معايير محددة، وتطوير هذه الكوادر وتزويدها بالمهارات والقدرات القيادية والخبرات اللازمة، لتمكينهم من الانتقال إلى أدوار قيادية في المستقبل وإدارة المشاريع الصحية للمجموعة بكل كفاءة واقتدار؛ مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاستثمار في الكوادر الوطنية من أهم مرتكزات وخطط المجموعة التي تقوم بتنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية، التي ترمي إلى دعم الطاقات الشابة وتوظيفها، لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

وأشاد أ.الرشيد بتعاون أكاديمية القيادة الصحية بهيئة التخصصات والجهود التي بذلها القائمون على البرامج، وقال إن تلك الجهود النوعية مكّنت المرشحين من تحقيق الاستفادة التي تعزز من قدراتهم وتدعم تطورهم الوظيفي.

واختتم نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمجموعة، حديثه بالقول: إن إدارة المجموعة تدعم بكل قوة، الاستثمار في العنصر البشري، وتبني مفهوم الإدارة الحديثة وإثراء فريق العمل بمواهب وطنية شابة تتمتع بمهارات عالية؛ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف ورسالة المجموعة نحو تقديم خدمات استثنائية عالية الجودة.

يُذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية قد أطلقت في وقت سابق، مبادرة قادة المستقبل (همة) لتطوير القيادات، وتأتي هذه المبادرة لاستكشاف المواهب والاستثمار فيها؛ تماشيًا مع النمو والتوسع المستمر في أعمال المجموعة، وإيمانًا منها بأن هذا النمو لم يكن ليتحقق لولا جهود ومساهمة كل فرد من منسوبي المجموعة وتفانيهم في أداء مهامهم الوظيفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتعاون مع التخصصات الصحية.. "سليمان الحبيب" تعقد دورات تدريبية لتطوير قياداتها الإدارية
سبق

ضمن برنامج "همة" لتطوير القيادات الإدارية في القطاع الصحي، لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في عقد دورات تدريبية وورش عمل، يقدّمها خبراء ومختصون في مجال الإدارة والتدريب، لتزويد المرشحين بأفضل الممارسات والأدوات في مجال القيادة والإدارة؛ وذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالمجموعة.

وقال عبدالكريم الرشيد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمجموعة: إن هذه الدورات تأتي في إطار برنامج "همة"؛ حيث تهدف إلى استكشاف المواهب القيادية من خلال معايير محددة، وتطوير هذه الكوادر وتزويدها بالمهارات والقدرات القيادية والخبرات اللازمة، لتمكينهم من الانتقال إلى أدوار قيادية في المستقبل وإدارة المشاريع الصحية للمجموعة بكل كفاءة واقتدار؛ مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاستثمار في الكوادر الوطنية من أهم مرتكزات وخطط المجموعة التي تقوم بتنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية، التي ترمي إلى دعم الطاقات الشابة وتوظيفها، لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

وأشاد أ.الرشيد بتعاون أكاديمية القيادة الصحية بهيئة التخصصات والجهود التي بذلها القائمون على البرامج، وقال إن تلك الجهود النوعية مكّنت المرشحين من تحقيق الاستفادة التي تعزز من قدراتهم وتدعم تطورهم الوظيفي.

واختتم نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمجموعة، حديثه بالقول: إن إدارة المجموعة تدعم بكل قوة، الاستثمار في العنصر البشري، وتبني مفهوم الإدارة الحديثة وإثراء فريق العمل بمواهب وطنية شابة تتمتع بمهارات عالية؛ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف ورسالة المجموعة نحو تقديم خدمات استثنائية عالية الجودة.

يُذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية قد أطلقت في وقت سابق، مبادرة قادة المستقبل (همة) لتطوير القيادات، وتأتي هذه المبادرة لاستكشاف المواهب والاستثمار فيها؛ تماشيًا مع النمو والتوسع المستمر في أعمال المجموعة، وإيمانًا منها بأن هذا النمو لم يكن ليتحقق لولا جهود ومساهمة كل فرد من منسوبي المجموعة وتفانيهم في أداء مهامهم الوظيفية.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
12:22 PM

بالتعاون مع التخصصات الصحية.. "سليمان الحبيب" تعقد دورات تدريبية لتطوير قياداتها الإدارية

يقدّمها خبراء في مجال الإدارة والتدريب لتزويد المرشحين بأفضل الممارسات في مجال القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن برنامج "همة" لتطوير القيادات الإدارية في القطاع الصحي، لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في عقد دورات تدريبية وورش عمل، يقدّمها خبراء ومختصون في مجال الإدارة والتدريب، لتزويد المرشحين بأفضل الممارسات والأدوات في مجال القيادة والإدارة؛ وذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالمجموعة.

وقال عبدالكريم الرشيد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمجموعة: إن هذه الدورات تأتي في إطار برنامج "همة"؛ حيث تهدف إلى استكشاف المواهب القيادية من خلال معايير محددة، وتطوير هذه الكوادر وتزويدها بالمهارات والقدرات القيادية والخبرات اللازمة، لتمكينهم من الانتقال إلى أدوار قيادية في المستقبل وإدارة المشاريع الصحية للمجموعة بكل كفاءة واقتدار؛ مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاستثمار في الكوادر الوطنية من أهم مرتكزات وخطط المجموعة التي تقوم بتنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية، التي ترمي إلى دعم الطاقات الشابة وتوظيفها، لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

وأشاد أ.الرشيد بتعاون أكاديمية القيادة الصحية بهيئة التخصصات والجهود التي بذلها القائمون على البرامج، وقال إن تلك الجهود النوعية مكّنت المرشحين من تحقيق الاستفادة التي تعزز من قدراتهم وتدعم تطورهم الوظيفي.

واختتم نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمجموعة، حديثه بالقول: إن إدارة المجموعة تدعم بكل قوة، الاستثمار في العنصر البشري، وتبني مفهوم الإدارة الحديثة وإثراء فريق العمل بمواهب وطنية شابة تتمتع بمهارات عالية؛ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف ورسالة المجموعة نحو تقديم خدمات استثنائية عالية الجودة.

يُذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية قد أطلقت في وقت سابق، مبادرة قادة المستقبل (همة) لتطوير القيادات، وتأتي هذه المبادرة لاستكشاف المواهب والاستثمار فيها؛ تماشيًا مع النمو والتوسع المستمر في أعمال المجموعة، وإيمانًا منها بأن هذا النمو لم يكن ليتحقق لولا جهود ومساهمة كل فرد من منسوبي المجموعة وتفانيهم في أداء مهامهم الوظيفية.

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