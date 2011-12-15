"شؤون الحرمين" تنفذ صيانة ثوب الكعبة على مدار الساعة

وفق آليات تراعي مكانة وعِظم قبلة المسلمين.. هنا التفاصيل

تقوم وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنفيذ أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة على مدار 24 ساعة، وفق آليات وخطط تراعي مكانة وعظم قبلة المسلمين ومحاور الخطط التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.

وتقوم الوكالة، من خلال عدد من الكفاءات والإدارات المختصة، بصيانة ثوب الكعبة المشرفة من خلال العديد من المهام منها شد القماش من جميع الجوانب وتركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشادروان، وكذلك شد القماش بعد نزول الأمطار ووزن الحزام وفكه من الأسفل وإعادة شده مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وتشمل أعمال الصيانة تركيب إطار للحجر الأسود مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب كذلك تركيب إطار حول الركن اليماني مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب وتنظيف القماش بشكل دوري من الغبار والعوالق.

وتنفذ أعمال الصيانة بمتابعة يومية ومستمرة لتنفيذها عند الحاجة من خلال كفاءات مؤهلة علمياً وعملياً للتعامل مع ثوب الكعبة المشرفة وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب وفق خطط مدروسة تضمن سرعة التدخل في وقت قياسي.