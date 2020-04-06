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وفاة رئيس الجالية المسلمة في إسبانيا إثر إصابته بكورونا

رئاسة الوزراء نعت "ططري" وقدمت العزاء للمسلمين في البلاد

توفي رئيس الجالية المسلمة في إسبانيا، رئيس المفوضية الإسلامية في البلاد، رياج ططري "72 عامًا"، نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
الحكومة الإسبانية نعت اليوم الاثنين "ططري"، الذي فارق الحياة بعد أن دخل إلى مستشفى في مدريد منذ عدة أيام إثر التأكد من إصابته بالفيروس، فيما لا تزال زوجته المريضة أيضًا بالعدوى في حالة حرجة.
وزارة شؤون رئيس الوزراء، قالت في بيان لها عبر "تويتر": "إن الحكومة الإسبانية تأسف بشدة لوفاة رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا، رياج ططري بقري، وتعرب عن تعازيها للجالية المسلمة في بلادنا، نحترم كثيرًا شخصيته ونحييها على نضاله من أجل حسن التعايش في إسبانيا".
وأعربت وزارة العدل الإسبانية عن خالص تعازيها في وفاة بقري، واصفة إياه بـ"المثال للنضال من أجل حسن التعايش والتسامح" بين كل الطوائف في البلاد.
وولد بقري عام 1948 في دمشق وانتقل إلى إسبانيا في أوائل السبعينيات من القرن الماضي حيث أسس عام 1971 الجمعية الإسلامية، وهو حائز على شهادة الدكتوراه في الطب وشغل كذلك منصب إمام مسجد تطوان في مدريد، وهو أب لـ5 أبناء.

فيروس كورونا الجديد

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وفاة رئيس الجالية المسلمة في إسبانيا إثر إصابته بكورونا
سبق

توفي رئيس الجالية المسلمة في إسبانيا، رئيس المفوضية الإسلامية في البلاد، رياج ططري "72 عامًا"، نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
الحكومة الإسبانية نعت اليوم الاثنين "ططري"، الذي فارق الحياة بعد أن دخل إلى مستشفى في مدريد منذ عدة أيام إثر التأكد من إصابته بالفيروس، فيما لا تزال زوجته المريضة أيضًا بالعدوى في حالة حرجة.
وزارة شؤون رئيس الوزراء، قالت في بيان لها عبر "تويتر": "إن الحكومة الإسبانية تأسف بشدة لوفاة رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا، رياج ططري بقري، وتعرب عن تعازيها للجالية المسلمة في بلادنا، نحترم كثيرًا شخصيته ونحييها على نضاله من أجل حسن التعايش في إسبانيا".
وأعربت وزارة العدل الإسبانية عن خالص تعازيها في وفاة بقري، واصفة إياه بـ"المثال للنضال من أجل حسن التعايش والتسامح" بين كل الطوائف في البلاد.
وولد بقري عام 1948 في دمشق وانتقل إلى إسبانيا في أوائل السبعينيات من القرن الماضي حيث أسس عام 1971 الجمعية الإسلامية، وهو حائز على شهادة الدكتوراه في الطب وشغل كذلك منصب إمام مسجد تطوان في مدريد، وهو أب لـ5 أبناء.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:51 PM

وفاة رئيس الجالية المسلمة في إسبانيا إثر إصابته بكورونا

رئاسة الوزراء نعت "ططري" وقدمت العزاء للمسلمين في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي رئيس الجالية المسلمة في إسبانيا، رئيس المفوضية الإسلامية في البلاد، رياج ططري "72 عامًا"، نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
الحكومة الإسبانية نعت اليوم الاثنين "ططري"، الذي فارق الحياة بعد أن دخل إلى مستشفى في مدريد منذ عدة أيام إثر التأكد من إصابته بالفيروس، فيما لا تزال زوجته المريضة أيضًا بالعدوى في حالة حرجة.
وزارة شؤون رئيس الوزراء، قالت في بيان لها عبر "تويتر": "إن الحكومة الإسبانية تأسف بشدة لوفاة رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا، رياج ططري بقري، وتعرب عن تعازيها للجالية المسلمة في بلادنا، نحترم كثيرًا شخصيته ونحييها على نضاله من أجل حسن التعايش في إسبانيا".
وأعربت وزارة العدل الإسبانية عن خالص تعازيها في وفاة بقري، واصفة إياه بـ"المثال للنضال من أجل حسن التعايش والتسامح" بين كل الطوائف في البلاد.
وولد بقري عام 1948 في دمشق وانتقل إلى إسبانيا في أوائل السبعينيات من القرن الماضي حيث أسس عام 1971 الجمعية الإسلامية، وهو حائز على شهادة الدكتوراه في الطب وشغل كذلك منصب إمام مسجد تطوان في مدريد، وهو أب لـ5 أبناء.

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