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شاهد من الداير.. عمليات أمنية موجعة للمهربين تضبط كميات مخدرة ومتسللين

تمت على مدار 27 ساعة.. والمحافظ: جهود واضحة.. رصد ومسح وقبض وإحباط

استمرارًا للجهود الميدانية لرفع وتيرة العمل والضبط الأمني في محافظة الداير شرق منطقة جازان، نجحت الدوريات التابعة لمحافظة الداير -خلال ٧٢ ساعة- في ضبط كمية كبيرة من المهربات والقات المخدر والسيارات المستخدمة في التهريب ومجموعة كبيرة من المتسللين، بمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.

وتأتي هذه المقبوضات ثمار عمل دؤوب يقوم به رجال الدوريات بالمحافظة من خلال العمل المتواصل ليلًا ونهارًا والمسح الأمني لجبال المحافظة، والرصد والمتابعة التي قد تستمر لشهور من أجل إنجاح عملية قبض ودهم مهرب أو وكر متسللين.

وأشاد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، بالجهود الواضحة التي يبذلها رجال الدوريات بمحافظة الداير؛ من رصد ومتابعة ومسح أمني وقبض، وإحباط عمليات التهريب بكافة أنواعها؛ مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه.

وأشار إلى أن العمل ما زال قائمًا حتى يصل مستويات أعلى من الضبط والنجاح؛ مؤكدًا أنه على الرغم من وعورة الجبال والطرق؛ إلا أن العزيمة والعمل المقترن بالإخلاص سيتخلص من كل العوائق؛ مبينًا أن العمل يتم وفق خطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني بين كل الأجهزة الأمنية، وتركز على الرصد والمتابعة والمسح الأمني، ومن ثم تأتي عمليات القبض والإحباط؛ منوهًا بالدور الكبير والتعاون المثمر الذي يقوم به مشايخ القبائل والمواطنون عمومًا.

يُذكر أن الجهود الميدانية التي يقوم بها أفراد الدوريات بمحافظة الداير نجحت منذ أقل من شهر في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين يمتهنون قطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين، في عملية أمنية شهدت إطلاق نار، متخذين من جبال الداير الوعرة ملاذًا لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الداير.. عمليات أمنية موجعة للمهربين تضبط كميات مخدرة ومتسللين
سبق

استمرارًا للجهود الميدانية لرفع وتيرة العمل والضبط الأمني في محافظة الداير شرق منطقة جازان، نجحت الدوريات التابعة لمحافظة الداير -خلال ٧٢ ساعة- في ضبط كمية كبيرة من المهربات والقات المخدر والسيارات المستخدمة في التهريب ومجموعة كبيرة من المتسللين، بمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.

وتأتي هذه المقبوضات ثمار عمل دؤوب يقوم به رجال الدوريات بالمحافظة من خلال العمل المتواصل ليلًا ونهارًا والمسح الأمني لجبال المحافظة، والرصد والمتابعة التي قد تستمر لشهور من أجل إنجاح عملية قبض ودهم مهرب أو وكر متسللين.

وأشاد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، بالجهود الواضحة التي يبذلها رجال الدوريات بمحافظة الداير؛ من رصد ومتابعة ومسح أمني وقبض، وإحباط عمليات التهريب بكافة أنواعها؛ مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه.

وأشار إلى أن العمل ما زال قائمًا حتى يصل مستويات أعلى من الضبط والنجاح؛ مؤكدًا أنه على الرغم من وعورة الجبال والطرق؛ إلا أن العزيمة والعمل المقترن بالإخلاص سيتخلص من كل العوائق؛ مبينًا أن العمل يتم وفق خطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني بين كل الأجهزة الأمنية، وتركز على الرصد والمتابعة والمسح الأمني، ومن ثم تأتي عمليات القبض والإحباط؛ منوهًا بالدور الكبير والتعاون المثمر الذي يقوم به مشايخ القبائل والمواطنون عمومًا.

يُذكر أن الجهود الميدانية التي يقوم بها أفراد الدوريات بمحافظة الداير نجحت منذ أقل من شهر في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين يمتهنون قطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين، في عملية أمنية شهدت إطلاق نار، متخذين من جبال الداير الوعرة ملاذًا لهم.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
03:14 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
03:45 PM

شاهد من الداير.. عمليات أمنية موجعة للمهربين تضبط كميات مخدرة ومتسللين

تمت على مدار 27 ساعة.. والمحافظ: جهود واضحة.. رصد ومسح وقبض وإحباط

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استمرارًا للجهود الميدانية لرفع وتيرة العمل والضبط الأمني في محافظة الداير شرق منطقة جازان، نجحت الدوريات التابعة لمحافظة الداير -خلال ٧٢ ساعة- في ضبط كمية كبيرة من المهربات والقات المخدر والسيارات المستخدمة في التهريب ومجموعة كبيرة من المتسللين، بمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.

وتأتي هذه المقبوضات ثمار عمل دؤوب يقوم به رجال الدوريات بالمحافظة من خلال العمل المتواصل ليلًا ونهارًا والمسح الأمني لجبال المحافظة، والرصد والمتابعة التي قد تستمر لشهور من أجل إنجاح عملية قبض ودهم مهرب أو وكر متسللين.

وأشاد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، بالجهود الواضحة التي يبذلها رجال الدوريات بمحافظة الداير؛ من رصد ومتابعة ومسح أمني وقبض، وإحباط عمليات التهريب بكافة أنواعها؛ مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه.

وأشار إلى أن العمل ما زال قائمًا حتى يصل مستويات أعلى من الضبط والنجاح؛ مؤكدًا أنه على الرغم من وعورة الجبال والطرق؛ إلا أن العزيمة والعمل المقترن بالإخلاص سيتخلص من كل العوائق؛ مبينًا أن العمل يتم وفق خطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني بين كل الأجهزة الأمنية، وتركز على الرصد والمتابعة والمسح الأمني، ومن ثم تأتي عمليات القبض والإحباط؛ منوهًا بالدور الكبير والتعاون المثمر الذي يقوم به مشايخ القبائل والمواطنون عمومًا.

يُذكر أن الجهود الميدانية التي يقوم بها أفراد الدوريات بمحافظة الداير نجحت منذ أقل من شهر في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين يمتهنون قطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين، في عملية أمنية شهدت إطلاق نار، متخذين من جبال الداير الوعرة ملاذًا لهم.

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