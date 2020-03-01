النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بصق وشد لحية وتهديد" .. حكم بـ "اعتذار وتعهد" على قائد مدرسة لمصلحة مُعلم برابغ

واقعة حدثت قبل شهرين فيما لا يزال "تعليم جدة" يجري تحقيقاته حول الشكوى الإدارية

أصدرت المحكمة العامة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرّمة، حكماً على قائد مدرسة برابغ بالاعتذار والتعهد، لمصلحة مُعلم رفع فيه شكوى يتهمه فيها بالبصق عليه وشدّ لحيته داخل غرفة بالمدرسة نفسها، وتهديده في اليوم التالي.

وتعود التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، إلى أن المحكمة العامة برابغ؛ تلقت شكوى مُحالة من النيابة العامة من قِبل مُعلم يعمل في إحدى المدارس بمحافظة رابغ قبل شهرين، يشكو فيها قائد المدرسة التي يعمل بها، ويتهمه بأنه تعرّض للبصق وشد لحيته على يد قائد المدرسة نفسها وإغلاق إحدى الغرف وتهديده في اليوم التالي.

وحكمت المحكمة العامة بمحافظة رابغ، بعد جلسات عدّة، بإلزام قائد المدرسة بالاعتذار للمعلم، والتعهد بعدم تعرُّضه بأيّ أذى وعدم تكرار ما صدر منه.

وتشير المعلومات إلى أن الحكم جاء بعد رفض المدعى عليه "قائد المدرسة" أداء اليمين، وكذلك بعد رفض المدعي "المُعلم" أداء اليمين أيضاً.

وبحسب المعلومات، فإن الواقعة حدثت قبل نحو شهرين، فيما لا تزال إدارة "تعليم جدة"؛ كون "تعليم رابغ" تتبع لها؛ تجري تحقيقاتها حول شكوى إدارية تقدم بها المُعلم ضد قائد المدرسة نفسها.

المحكمة العامة بمحافظة رابغ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بصق وشد لحية وتهديد" .. حكم بـ "اعتذار وتعهد" على قائد مدرسة لمصلحة مُعلم برابغ
سبق

أصدرت المحكمة العامة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرّمة، حكماً على قائد مدرسة برابغ بالاعتذار والتعهد، لمصلحة مُعلم رفع فيه شكوى يتهمه فيها بالبصق عليه وشدّ لحيته داخل غرفة بالمدرسة نفسها، وتهديده في اليوم التالي.

وتعود التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، إلى أن المحكمة العامة برابغ؛ تلقت شكوى مُحالة من النيابة العامة من قِبل مُعلم يعمل في إحدى المدارس بمحافظة رابغ قبل شهرين، يشكو فيها قائد المدرسة التي يعمل بها، ويتهمه بأنه تعرّض للبصق وشد لحيته على يد قائد المدرسة نفسها وإغلاق إحدى الغرف وتهديده في اليوم التالي.

وحكمت المحكمة العامة بمحافظة رابغ، بعد جلسات عدّة، بإلزام قائد المدرسة بالاعتذار للمعلم، والتعهد بعدم تعرُّضه بأيّ أذى وعدم تكرار ما صدر منه.

وتشير المعلومات إلى أن الحكم جاء بعد رفض المدعى عليه "قائد المدرسة" أداء اليمين، وكذلك بعد رفض المدعي "المُعلم" أداء اليمين أيضاً.

وبحسب المعلومات، فإن الواقعة حدثت قبل نحو شهرين، فيما لا تزال إدارة "تعليم جدة"؛ كون "تعليم رابغ" تتبع لها؛ تجري تحقيقاتها حول شكوى إدارية تقدم بها المُعلم ضد قائد المدرسة نفسها.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:03 PM

"بصق وشد لحية وتهديد" .. حكم بـ "اعتذار وتعهد" على قائد مدرسة لمصلحة مُعلم برابغ

واقعة حدثت قبل شهرين فيما لا يزال "تعليم جدة" يجري تحقيقاته حول الشكوى الإدارية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
11,450

أصدرت المحكمة العامة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرّمة، حكماً على قائد مدرسة برابغ بالاعتذار والتعهد، لمصلحة مُعلم رفع فيه شكوى يتهمه فيها بالبصق عليه وشدّ لحيته داخل غرفة بالمدرسة نفسها، وتهديده في اليوم التالي.

وتعود التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، إلى أن المحكمة العامة برابغ؛ تلقت شكوى مُحالة من النيابة العامة من قِبل مُعلم يعمل في إحدى المدارس بمحافظة رابغ قبل شهرين، يشكو فيها قائد المدرسة التي يعمل بها، ويتهمه بأنه تعرّض للبصق وشد لحيته على يد قائد المدرسة نفسها وإغلاق إحدى الغرف وتهديده في اليوم التالي.

وحكمت المحكمة العامة بمحافظة رابغ، بعد جلسات عدّة، بإلزام قائد المدرسة بالاعتذار للمعلم، والتعهد بعدم تعرُّضه بأيّ أذى وعدم تكرار ما صدر منه.

وتشير المعلومات إلى أن الحكم جاء بعد رفض المدعى عليه "قائد المدرسة" أداء اليمين، وكذلك بعد رفض المدعي "المُعلم" أداء اليمين أيضاً.

وبحسب المعلومات، فإن الواقعة حدثت قبل نحو شهرين، فيما لا تزال إدارة "تعليم جدة"؛ كون "تعليم رابغ" تتبع لها؛ تجري تحقيقاتها حول شكوى إدارية تقدم بها المُعلم ضد قائد المدرسة نفسها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,557
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,794
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,046

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة