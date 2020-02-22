200 فرصة استثمارية تطرحها أمانة الطائف أمام القطاع الخاص

تستعرض أمانة الطائف الفرص الاستثمارية البلدية الكبرى المطروحة أمام القطاع الخاص بعد غد الاثنين.

يـأتي ذلك ضمن ملتقى الاستثمار البلدي الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية برعاية وزير الشئون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري.

وقال أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، إن أمانة الطائف تسعى في هذه المناسبة الكبرى لطرح الفرص الاستثمارية الكبيرة للمرحلة المقبلة على مستوى محافظة الطائف.

وأضاف بأن الفرص المتاحة تأتي تلبية لحاجة المحافظة للمشروعات المختلفة، وتتوافق مع القطاع الخاص.

وأوضح "آل هميل" أن الطائف حرصت على التنوع في الاستثمارات المطروحة ما بين فنادق ومولات تجارية ومواقع سياحية، إضافة إلى مراكز الخدمة على الطرق السريعة، ومطاعم ومدن ألعاب وغيرها، موزعة في أنحاء المحافظة.

وأكد أن الملتقى والمعارض المصاحبة له تعد مناسبة قوية للمستثمرين للمساهمة في برنامج جودة الحياة في المدن.

ولفت إلى أن معرض أمانة منطقة الطائف يقدم المعلومات التفصيلية للفرص الاستثمارية أمام الزوار طيلة أيام الملتقى، بمشاركة فريق عمل متخصص لإبقاء الزوار على اطلاع كامل بالتفاصيل والمعلومات حول الفرص المتاحة.