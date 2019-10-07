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بحث الترتيبات النهائية للبدء في إنشاء مصانع الاستثمار بسجن أبها

خلال استقبال "ابن غنام" لـ "الحويزي" وعدد من المهندسين

استقبل مدير سجون منطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام، في مكتبه، رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن الحويزي، بحضور عدد من المهندسين.

بحث اللقاء، الترتيبات النهائية، للبدء في إنشاء مصانع الاستثمار بسجن أبها، والتي وضع حجر الأساس بإنشائها أمير المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية العامة للسجون، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والأهلي لإقامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيل وتشغيل النزلاء والنزيلات.

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بحث الترتيبات النهائية للبدء في إنشاء مصانع الاستثمار بسجن أبها
سبق

استقبل مدير سجون منطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام، في مكتبه، رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن الحويزي، بحضور عدد من المهندسين.

بحث اللقاء، الترتيبات النهائية، للبدء في إنشاء مصانع الاستثمار بسجن أبها، والتي وضع حجر الأساس بإنشائها أمير المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية العامة للسجون، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والأهلي لإقامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيل وتشغيل النزلاء والنزيلات.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
06:55 PM

بحث الترتيبات النهائية للبدء في إنشاء مصانع الاستثمار بسجن أبها

خلال استقبال "ابن غنام" لـ "الحويزي" وعدد من المهندسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استقبل مدير سجون منطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام، في مكتبه، رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن الحويزي، بحضور عدد من المهندسين.

بحث اللقاء، الترتيبات النهائية، للبدء في إنشاء مصانع الاستثمار بسجن أبها، والتي وضع حجر الأساس بإنشائها أمير المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية العامة للسجون، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والأهلي لإقامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيل وتشغيل النزلاء والنزيلات.

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