قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت يوم الخميس 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 41 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 35295 والوفيات إلى 2000. ووفق "رويترز"، أضاف أن 12636 شخصاً تعافوا من المرض.

وفيات كورونا في إندونيسيا تصل إلى 2000 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-11 قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت يوم الخميس 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 41 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 35295 والوفيات إلى 2000.

ووفق "رويترز"، أضاف أن 12636 شخصاً تعافوا من المرض.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 01:17 PM

وفيات كورونا في إندونيسيا تصل إلى 2000 يوريانتو: البلاد سجلت اليوم 979 إصابة جديدة





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قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت يوم الخميس 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 41 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 35295 والوفيات إلى 2000.

ووفق "رويترز"، أضاف أن 12636 شخصاً تعافوا من المرض.