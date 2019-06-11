النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

وفيات كورونا في إندونيسيا تصل إلى 2000

يوريانتو: البلاد سجلت اليوم  979 إصابة جديدة

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت يوم الخميس 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 41 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 35295 والوفيات إلى 2000.
ووفق "رويترز"، أضاف أن 12636 شخصاً تعافوا من المرض.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفيات كورونا في إندونيسيا تصل إلى 2000
سبق

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت يوم الخميس 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 41 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 35295 والوفيات إلى 2000.
ووفق "رويترز"، أضاف أن 12636 شخصاً تعافوا من المرض.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:17 PM

وفيات كورونا في إندونيسيا تصل إلى 2000

يوريانتو: البلاد سجلت اليوم  979 إصابة جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
747

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت يوم الخميس 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 41 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 35295 والوفيات إلى 2000.
ووفق "رويترز"، أضاف أن 12636 شخصاً تعافوا من المرض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,119

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة