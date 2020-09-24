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سلب وسرقة مركبات ونشل.. شرطة الرياض تطيح بـ3 مقيمين تورطوا بعدة جرائم

"الكريديس": جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية التشادية، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسلب المارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء ونشل وسرقة المركبات بالقوة، حيث تم استرداد المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، فيما بلغت قيمة المسروقات (45.000) خمسٍ وأربعين ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سلب وسرقة مركبات ونشل.. شرطة الرياض تطيح بـ3 مقيمين تورطوا بعدة جرائم
سبق

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية التشادية، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسلب المارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء ونشل وسرقة المركبات بالقوة، حيث تم استرداد المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، فيما بلغت قيمة المسروقات (45.000) خمسٍ وأربعين ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:40 PM

سلب وسرقة مركبات ونشل.. شرطة الرياض تطيح بـ3 مقيمين تورطوا بعدة جرائم

"الكريديس": جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية التشادية، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسلب المارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء ونشل وسرقة المركبات بالقوة، حيث تم استرداد المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، فيما بلغت قيمة المسروقات (45.000) خمسٍ وأربعين ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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