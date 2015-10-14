عُطل في تطبيق "سناب شات".. والشركة: نعمل على إصلاحه

أعطال متكررة سببت استياء المستخدمين

أعلنت شركة "سناب شات"، مساء الاثنين، وجود مشاكل في تطبيقها الرسمي.

وأوضحت الشركة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها على دراية بالمشاكل التي يواجهها مستخدمو "سناب شات"، وأبانت في ذات التغريدة، أن العمل جارٍ لإصلاح الأعطال.

يذكر أن تطبيق "سناب شات" قد شهد عدة أعطال في الآونة الأخيرة، كان آخر تلك الأعطال الأسبوع المنصرم، في التاسع من أكتوبر الجاري، فيما لم تفصح شركة "سناب شات" عن أسباب الأعطال المتكررة، وسط استياء كبير من المستخدمين.