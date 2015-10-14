النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عُطل في تطبيق "سناب شات".. والشركة: نعمل على إصلاحه

أعطال متكررة سببت استياء المستخدمين

أعلنت شركة "سناب شات"، مساء الاثنين، وجود مشاكل في تطبيقها الرسمي.

وأوضحت الشركة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها على دراية بالمشاكل التي يواجهها مستخدمو "سناب شات"، وأبانت في ذات التغريدة، أن العمل جارٍ لإصلاح الأعطال.

يذكر أن تطبيق "سناب شات" قد شهد عدة أعطال في الآونة الأخيرة، كان آخر تلك الأعطال الأسبوع المنصرم، في التاسع من أكتوبر الجاري، فيما لم تفصح شركة "سناب شات" عن أسباب الأعطال المتكررة، وسط استياء كبير من المستخدمين.

سناب شات

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
عُطل في تطبيق "سناب شات".. والشركة: نعمل على إصلاحه
سبق

أعلنت شركة "سناب شات"، مساء الاثنين، وجود مشاكل في تطبيقها الرسمي.

وأوضحت الشركة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها على دراية بالمشاكل التي يواجهها مستخدمو "سناب شات"، وأبانت في ذات التغريدة، أن العمل جارٍ لإصلاح الأعطال.

يذكر أن تطبيق "سناب شات" قد شهد عدة أعطال في الآونة الأخيرة، كان آخر تلك الأعطال الأسبوع المنصرم، في التاسع من أكتوبر الجاري، فيما لم تفصح شركة "سناب شات" عن أسباب الأعطال المتكررة، وسط استياء كبير من المستخدمين.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
08:09 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
09:19 PM

عُطل في تطبيق "سناب شات".. والشركة: نعمل على إصلاحه

أعطال متكررة سببت استياء المستخدمين

A A A
عبدالرحمن السلماني - الرياض
3
2,174

أعلنت شركة "سناب شات"، مساء الاثنين، وجود مشاكل في تطبيقها الرسمي.

وأوضحت الشركة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها على دراية بالمشاكل التي يواجهها مستخدمو "سناب شات"، وأبانت في ذات التغريدة، أن العمل جارٍ لإصلاح الأعطال.

يذكر أن تطبيق "سناب شات" قد شهد عدة أعطال في الآونة الأخيرة، كان آخر تلك الأعطال الأسبوع المنصرم، في التاسع من أكتوبر الجاري، فيما لم تفصح شركة "سناب شات" عن أسباب الأعطال المتكررة، وسط استياء كبير من المستخدمين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,079
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,777
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,884
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,597

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة