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فيديو.. عمالة تلقي النفايات أمام المنازل في الشرقية والأمانة تعلّق

مطالبات بالتحقيق في الأمر ومدى ملاءمته خطة التشغيل بوزارة الشؤون البلدية والقروية

أثار مقطع فيديو لمركبة تجميع النفايات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية بأحد الأحياء يقوم عمالتها بإنزال النفايات (كراتين)، غضب المتابعين مطالبين بتبرير للموقف.

وردت الأمانة بأن خطة رفع النفايات تتم بوساطة مركبات النقل الهيدروليكية ويتم بعدها مرور مركبات النقل المتوسطة لرفع الكراتين والبلاستيك، أما ما يحدث خلاف ذلك فنرجو الإبلاغ عبر الاتصال بـ 940، ليتم التحقق واتخاذ ما يلزم.

وكانت عدة مقاطع فيديو قد تداولت قيام عمالة تجميع النفايات في عدد من الأحياء في المنطقة الشرقية بإنزال الكراتين من مركبة تجميع النفايات ورميها أمام المنازل، الأمر الذي أدهش السكان متسائلين حول موافقة الأمانة على الأمر، وهل هي من خطة التشغيل في وزارة الشؤون البلدية والقروية؟

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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فيديو.. عمالة تلقي النفايات أمام المنازل في الشرقية والأمانة تعلّق
سبق

أثار مقطع فيديو لمركبة تجميع النفايات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية بأحد الأحياء يقوم عمالتها بإنزال النفايات (كراتين)، غضب المتابعين مطالبين بتبرير للموقف.

وردت الأمانة بأن خطة رفع النفايات تتم بوساطة مركبات النقل الهيدروليكية ويتم بعدها مرور مركبات النقل المتوسطة لرفع الكراتين والبلاستيك، أما ما يحدث خلاف ذلك فنرجو الإبلاغ عبر الاتصال بـ 940، ليتم التحقق واتخاذ ما يلزم.

وكانت عدة مقاطع فيديو قد تداولت قيام عمالة تجميع النفايات في عدد من الأحياء في المنطقة الشرقية بإنزال الكراتين من مركبة تجميع النفايات ورميها أمام المنازل، الأمر الذي أدهش السكان متسائلين حول موافقة الأمانة على الأمر، وهل هي من خطة التشغيل في وزارة الشؤون البلدية والقروية؟

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
01:22 PM

فيديو.. عمالة تلقي النفايات أمام المنازل في الشرقية والأمانة تعلّق

مطالبات بالتحقيق في الأمر ومدى ملاءمته خطة التشغيل بوزارة الشؤون البلدية والقروية

A A A
عبدالله السالم - الدمام
5
4,525

أثار مقطع فيديو لمركبة تجميع النفايات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية بأحد الأحياء يقوم عمالتها بإنزال النفايات (كراتين)، غضب المتابعين مطالبين بتبرير للموقف.

وردت الأمانة بأن خطة رفع النفايات تتم بوساطة مركبات النقل الهيدروليكية ويتم بعدها مرور مركبات النقل المتوسطة لرفع الكراتين والبلاستيك، أما ما يحدث خلاف ذلك فنرجو الإبلاغ عبر الاتصال بـ 940، ليتم التحقق واتخاذ ما يلزم.

وكانت عدة مقاطع فيديو قد تداولت قيام عمالة تجميع النفايات في عدد من الأحياء في المنطقة الشرقية بإنزال الكراتين من مركبة تجميع النفايات ورميها أمام المنازل، الأمر الذي أدهش السكان متسائلين حول موافقة الأمانة على الأمر، وهل هي من خطة التشغيل في وزارة الشؤون البلدية والقروية؟

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