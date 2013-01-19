"الأرصاد" تحذّر القصيم: انعدام للرؤية ينتهي في هذا الموعد

تبدأ التاسعة صباحاً وتشمل محافظات عدة في المنطقة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيراً لمنطقة القصيم من حالة انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، تبدأ الساعة التاسعة صباح اليوم، وتتواصل حتى الواحدة ظهراً.

ووفق "الأرصاد"، تشمل الحالة: (بريدة، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكرية، والبدائع، وعقلة الصقور، وعيون الجواء).