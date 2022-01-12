وزاد جمالية المنظر، مشاهدُ أودية البرَد التي يَحُفها السحاب والضباب والغيوم الكثيفة، التي وثّقها المصوران أسامة الحربي وأبو عناد الحربي.

اكتست الجبال والطرق شمال محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، بالبياض؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة ببرَد كثيف عصر أمس الثلاثاء.

شاهد من "بدر المدينة".. الأبيض يكسو الجبال والطرقَ راسمًا لوحات خلابة فلاح الجوفان سبق 2022-01-12 اكتست الجبال والطرق شمال محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، بالبياض؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة ببرَد كثيف عصر أمس الثلاثاء. وشكّل البرَد الكثيف لوحات طبيعية ومناظر خلابة استهوت المتنزهين ومحبي البر. وزاد جمالية المنظر، مشاهدُ أودية البرَد التي يَحُفها السحاب والضباب والغيوم الكثيفة، التي وثّقها المصوران أسامة الحربي وأبو عناد الحربي.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443 11:24 AM

شاهد من "بدر المدينة".. الأبيض يكسو الجبال والطرقَ راسمًا لوحات خلابة وثّقتها عدسات "الحربي" و"أبو عناد".. إثر هطول الأمطار الغزيرة أمس





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اكتست الجبال والطرق شمال محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، بالبياض؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة ببرَد كثيف عصر أمس الثلاثاء.

وشكّل البرَد الكثيف لوحات طبيعية ومناظر خلابة استهوت المتنزهين ومحبي البر.

وزاد جمالية المنظر، مشاهدُ أودية البرَد التي يَحُفها السحاب والضباب والغيوم الكثيفة، التي وثّقها المصوران أسامة الحربي وأبو عناد الحربي.