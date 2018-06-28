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"الصحة" تكشف عدد المستفيدين من خدمات "تطمن" و"تأكد" بجازان

مسحات عبر مواقع عدة بينها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات

قدمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ391477 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت "صحة جازان"، أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 104294 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المسحات التي أجريت في مراكز "تأكد" 287183 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد؛ بينما خُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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"الصحة" تكشف عدد المستفيدين من خدمات "تطمن" و"تأكد" بجازان
سبق

قدمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ391477 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت "صحة جازان"، أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 104294 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المسحات التي أجريت في مراكز "تأكد" 287183 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد؛ بينما خُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
11:11 AM

"الصحة" تكشف عدد المستفيدين من خدمات "تطمن" و"تأكد" بجازان

مسحات عبر مواقع عدة بينها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قدمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ391477 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت "صحة جازان"، أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 104294 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المسحات التي أجريت في مراكز "تأكد" 287183 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد؛ بينما خُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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