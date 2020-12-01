جمهور مهرجان الإبل يتحدى انخفاض درجات الحرارة وزخات المطر

وصل إجمالي المسجلين لفئة "الفحل وإنتاجه" لون"المجاهيم" ٢٣ مشاركًا

لم يمنع انخفاض درجات الحرارة، والأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، جمهور "المجاهيم" من مدرجات العرض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة.

وشهدت المدرجات توافد عشاق الإبل وسط التزامهم بالاحتياطات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا.

وقد حظيت منافسات الفحل وإنتاجه "مجاهيم" التي استعرضت اليوم، أمام لجنة التحكيم النهائية بحضور جماهيري تفاعل مع العرض المباشر من المدرجات والبث المباشر عبر الشاشات العملاقة الموجودة أمام كل مدرج، مرددين أهازيج وطنية .

واستعرض اليوم أمام لجنة التحكيم عشر منقيات من فئة الفحل وإنتاجه "مجاهيم" يرشح منها للفوز المراكز الخمسة الأولى، على أن تعلن نتائج الفوز بعد ظهور الكشف المخبري للتأكد من سلالة الفحل، حيث تشترط على الفائزين عمل تحليل «DNA» للتأكد من أن البكار من إنتاج الفحل المشارك، وإذا أثبت التحليل عدم المطابقة يستعبد المشارك.

ووصل إجمالي المسجلين لفئة «الفحل وإنتاجه» لون «المجاهيم» ٢٤، شارك منهم ٢٣، بعد أن تخلف بادي بن بداح بن عواد الصخابرة المتوج بالنسختين الماضيتين عن الحضور.