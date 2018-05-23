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سوري يفحم "مرتزقة الجزيرة" كاشفاً محل مولد "الحوثي": هل أتيت للاستديو بزي امرأة؟َ!

قال: يا قاصفي مكة ولصوص المساعدات لم ترموا إسرائيل بوردة.. فضل المملكة إلى أخمصكم

ألجم المحلل السياسي السوري عبدالجليل السعيد من داخل استديوهات قناة الجزيرة والتي دأبت على استضافة مرتزقة قطر بهدف الإساءة للسعودية، المتحدث باسم الجماعة المتمردة في اليمن محمد البخيتي ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس فيصل القاسم، مدافعًا عن الدور السعودي في المنطقة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها، مستشهداً بالفتاة رندة الهذلي التي ذهبت إلى اليمن من أجل مساعدة الأطفال الذين يقصفهم الحوثي بصواريخه.
وهاجم "الحوثيين" بقوله: يا قاصفي مكة يا سراقي المساعدات لم ترموا إسرائيل حتى بوردة والتي تدعون في العلن بأنها عدوة لكم وفي الخفاء تصادقونها، ورونا مراجلكم".

وتفصيلاً، قال "السعيد": "يا دكتور فيصل بعيدًا عن المغالطات والأكاذيب والسوالف التي ساقها ضيفك من صنعاء المحتلة أريد أن أرد على جملة من هذه الأكاذيب، أولاً فيما يتعلق بالتحالف مع أمريكا فهو تحالف استراتيجي ونحن لا نريد أن نوسخ أيدينا بالإيرانيين".

وواصل: "يدعي الحوثي وإيران بأنهما أعداء لأمريكا ولم يرميا عليها بوردة، فنحن نضع هؤلاء أمام من تدعون أنها عدوكم، ورونا مراجلكم، شطارة إيران فقط بقتل العرب والمسلمين ودعم الجماعات الإرهابية، فقد قتلتم ما لم يقتل الأعداء منا".

وأضاف: "فيما يخص إسرائيل فأقول لضيفك خلك راكد، فإذا كنت تناقش بالنصوص الدينية فلا تنسى أنني مدير الإفتاء في سوريا، طريقتكم نفس طريقة داعش وأبو بكر البغدادي استتار الجماعات الإرهابية بالخطاب الديني، أنت يا بخيتي تؤيد بشار الأسد في قتله وصديق لإسرائيل حينما أرسلت لهم اليهود، وهذا مثبت في أخبار الجزيرة عام 2015 لم ترمِ وردة على إسرائيل في الوقت الذي ترمي فيه مكة".

وتابع: "أما السعودية فهي تساعد اليمنيين، فعبد الملك الحوثي ولد في مشفى من منحة وهبة سعودية بصعدة"، فضل السعودية يملؤكم من رؤوسكم إلى أخمص أقدامكم، ولكنكم ناكرون للجميل يا قاصفي مكة يا سارقي المساعدات".

وتساءل "السعيد" بقوله: "كيف جئت يا محمد البخيتي إلى الاستديو، هل في زي امرأة؟ وكيف تندس وتنام بين المدنيين، حتى بنات السعودية يساعدن اليمنيين، وخير دليل الشابة رندة الهذلي، الفتاة السعودية التي ذهبت إلى اليمن من أجل مساعدة الأطفال الذين تقصفونهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوري يفحم "مرتزقة الجزيرة" كاشفاً محل مولد "الحوثي": هل أتيت للاستديو بزي امرأة؟َ!
سبق

ألجم المحلل السياسي السوري عبدالجليل السعيد من داخل استديوهات قناة الجزيرة والتي دأبت على استضافة مرتزقة قطر بهدف الإساءة للسعودية، المتحدث باسم الجماعة المتمردة في اليمن محمد البخيتي ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس فيصل القاسم، مدافعًا عن الدور السعودي في المنطقة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها، مستشهداً بالفتاة رندة الهذلي التي ذهبت إلى اليمن من أجل مساعدة الأطفال الذين يقصفهم الحوثي بصواريخه.
وهاجم "الحوثيين" بقوله: يا قاصفي مكة يا سراقي المساعدات لم ترموا إسرائيل حتى بوردة والتي تدعون في العلن بأنها عدوة لكم وفي الخفاء تصادقونها، ورونا مراجلكم".

وتفصيلاً، قال "السعيد": "يا دكتور فيصل بعيدًا عن المغالطات والأكاذيب والسوالف التي ساقها ضيفك من صنعاء المحتلة أريد أن أرد على جملة من هذه الأكاذيب، أولاً فيما يتعلق بالتحالف مع أمريكا فهو تحالف استراتيجي ونحن لا نريد أن نوسخ أيدينا بالإيرانيين".

وواصل: "يدعي الحوثي وإيران بأنهما أعداء لأمريكا ولم يرميا عليها بوردة، فنحن نضع هؤلاء أمام من تدعون أنها عدوكم، ورونا مراجلكم، شطارة إيران فقط بقتل العرب والمسلمين ودعم الجماعات الإرهابية، فقد قتلتم ما لم يقتل الأعداء منا".

وأضاف: "فيما يخص إسرائيل فأقول لضيفك خلك راكد، فإذا كنت تناقش بالنصوص الدينية فلا تنسى أنني مدير الإفتاء في سوريا، طريقتكم نفس طريقة داعش وأبو بكر البغدادي استتار الجماعات الإرهابية بالخطاب الديني، أنت يا بخيتي تؤيد بشار الأسد في قتله وصديق لإسرائيل حينما أرسلت لهم اليهود، وهذا مثبت في أخبار الجزيرة عام 2015 لم ترمِ وردة على إسرائيل في الوقت الذي ترمي فيه مكة".

وتابع: "أما السعودية فهي تساعد اليمنيين، فعبد الملك الحوثي ولد في مشفى من منحة وهبة سعودية بصعدة"، فضل السعودية يملؤكم من رؤوسكم إلى أخمص أقدامكم، ولكنكم ناكرون للجميل يا قاصفي مكة يا سارقي المساعدات".

وتساءل "السعيد" بقوله: "كيف جئت يا محمد البخيتي إلى الاستديو، هل في زي امرأة؟ وكيف تندس وتنام بين المدنيين، حتى بنات السعودية يساعدن اليمنيين، وخير دليل الشابة رندة الهذلي، الفتاة السعودية التي ذهبت إلى اليمن من أجل مساعدة الأطفال الذين تقصفونهم".

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:14 PM
اخر تعديل
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
03:03 PM

سوري يفحم "مرتزقة الجزيرة" كاشفاً محل مولد "الحوثي": هل أتيت للاستديو بزي امرأة؟َ!

قال: يا قاصفي مكة ولصوص المساعدات لم ترموا إسرائيل بوردة.. فضل المملكة إلى أخمصكم

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
17
15,974

ألجم المحلل السياسي السوري عبدالجليل السعيد من داخل استديوهات قناة الجزيرة والتي دأبت على استضافة مرتزقة قطر بهدف الإساءة للسعودية، المتحدث باسم الجماعة المتمردة في اليمن محمد البخيتي ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس فيصل القاسم، مدافعًا عن الدور السعودي في المنطقة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها، مستشهداً بالفتاة رندة الهذلي التي ذهبت إلى اليمن من أجل مساعدة الأطفال الذين يقصفهم الحوثي بصواريخه.
وهاجم "الحوثيين" بقوله: يا قاصفي مكة يا سراقي المساعدات لم ترموا إسرائيل حتى بوردة والتي تدعون في العلن بأنها عدوة لكم وفي الخفاء تصادقونها، ورونا مراجلكم".

وتفصيلاً، قال "السعيد": "يا دكتور فيصل بعيدًا عن المغالطات والأكاذيب والسوالف التي ساقها ضيفك من صنعاء المحتلة أريد أن أرد على جملة من هذه الأكاذيب، أولاً فيما يتعلق بالتحالف مع أمريكا فهو تحالف استراتيجي ونحن لا نريد أن نوسخ أيدينا بالإيرانيين".

وواصل: "يدعي الحوثي وإيران بأنهما أعداء لأمريكا ولم يرميا عليها بوردة، فنحن نضع هؤلاء أمام من تدعون أنها عدوكم، ورونا مراجلكم، شطارة إيران فقط بقتل العرب والمسلمين ودعم الجماعات الإرهابية، فقد قتلتم ما لم يقتل الأعداء منا".

وأضاف: "فيما يخص إسرائيل فأقول لضيفك خلك راكد، فإذا كنت تناقش بالنصوص الدينية فلا تنسى أنني مدير الإفتاء في سوريا، طريقتكم نفس طريقة داعش وأبو بكر البغدادي استتار الجماعات الإرهابية بالخطاب الديني، أنت يا بخيتي تؤيد بشار الأسد في قتله وصديق لإسرائيل حينما أرسلت لهم اليهود، وهذا مثبت في أخبار الجزيرة عام 2015 لم ترمِ وردة على إسرائيل في الوقت الذي ترمي فيه مكة".

وتابع: "أما السعودية فهي تساعد اليمنيين، فعبد الملك الحوثي ولد في مشفى من منحة وهبة سعودية بصعدة"، فضل السعودية يملؤكم من رؤوسكم إلى أخمص أقدامكم، ولكنكم ناكرون للجميل يا قاصفي مكة يا سارقي المساعدات".

وتساءل "السعيد" بقوله: "كيف جئت يا محمد البخيتي إلى الاستديو، هل في زي امرأة؟ وكيف تندس وتنام بين المدنيين، حتى بنات السعودية يساعدن اليمنيين، وخير دليل الشابة رندة الهذلي، الفتاة السعودية التي ذهبت إلى اليمن من أجل مساعدة الأطفال الذين تقصفونهم".

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